Auf der Straße erstickte Menschen, Überfälle während Live-Übertragungen: Im WM-Gastgeberland steigt die Zahl der Todesfälle. Der Autofahrer, der in eine feiernde Menschenmenge gefahren war, stirbt.

Mexiko-Stadt (dpa) – Rund um die Fußball-WM im Gastgeberland Mexiko häufen sich die Todesfälle. Während der Feierlichkeiten nach dem Sieg des mexikanischen Teams gegen Ecuador sind nach Angaben der Gesundheitsbehörde von Mexiko-Stadt drei Menschen in der Nähe des zentralen Denkmals «Ángel de la Independencia» gestorben. Die Opfer seien vermutlich auf offener Straße in der Menge erdrückt worden, berichtete etwa das Portal «Aristegui»

Ein 44-jähriger Mann und eine 19-jährige Frau starben dem Facebook-Post der Gesundheitsbehörde zufolge schon auf der Straße an Erstickung. Eine 48-jährige Frau wurde zudem bewusstlos aufgefunden. Im Krankenhaus sei dann ihr Tod durch Ersticken festgestellt worden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Unfallfahrer stirbt an Prügel-Verletzungen

Auch ein Autofahrer, der vergangene Woche nach Mexikos Sieg gegen Tschechien im Touristenort Cabo San Lucas aus noch ungeklärten Gründen in eine feiernde Menschenmenge gefahren war, starb jetzt. Das bestätigte Alberto Rentería, der Generalsekretär der Bezirksverwaltung Los Cabos im mexikanischen Bundesstaat Baja California Sur auf Facebook.

Der Zeitung «Reforma» und anderen Medien zufolge erlag der Mann seinen Verletzungen an Schädel und diversen inneren Organen, die ihm wütende Menschen nach seiner Fahrt durch die Menge zugefügt hätten. Demnach war der Mann von aufgebrachten Passanten aus seinem Fahrzeug gezerrt und verprügelt worden. Er sei geradezu «gelyncht» worden, schrieb etwa das Portal «Novedades Yucatán». Nach seiner Festnahme wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Informationen, ob es sich bei der Fahrt um ein Versehen oder Absicht handelte, gab es nicht. Auch nicht, ob weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Vorfall festgenommen wurden. Der Autofahrer hatte dabei am 24. Juni Menschen angefahren, 17 Personen wurden verletzt.

Politiker tot nach Überfall während Live-Übertragung

Schockiert zeigten sich Einwohner auch in der Gemeinde Yautepec im Bundesstaat Morelos: Dort töteten Bewaffnete während der Live-Übertragung des WM-Sechzehntelfinals zwischen Mexiko und Ecuador auf einem Sportplatz mindestens zwei Menschen und verletzten fünf weitere. Nach Informationen des Portals «Metro» soll es sich bei einem der Toten um einen Assistenten eines Regionalpolitikers des Bundesstaats handeln. Zudem sei eine Kandidatin für das Bürgermeisteramt von Yautepec schwer verletzt worden.

Zu dem Fußballspiel hatten sich auf dem Platz im Viertel Rancho Nuevo den Berichten zufolge Nachbarn, darunter auch Familien mit Kindern, versammelt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Gouverneurin von Morelos, Margarita González Saravia, bestätigte den Vorfall in einem Post auf der Plattform X, nannte aber keine Zahlen zu Opfern.