Aus dem Nichts zum Social-Media-Phänomen: Wie ein argentinischer Influencer den neuseeländischen Fußballer Tim Payne zum Liebling von 1,4 Millionen Fans macht.

Wellington (dpa) – Die Fußball-Weltmeisterschaft hat bereits zwei Wochen vor dem Start einen heimlichen Star: Tim Payne. Tim, wer? Das fragte sich auch der argentinische Influencer Valen Scarsini und startete das Social-Media-Projekt, den bis dahin wenig bekannten Verteidiger der neuseeländischen Nationalmannschaft mit Hilfe seiner Follower zu einem Internet-Star zu machen.

Scarsini, bei Instagram auch unter dem Namen El Scarso bekannt, identifizierte den 32-jährigen Payne als den am wenigsten bekannten Spieler der WM in den USA, Kanada, und Mexiko – gemessen an seiner geringen Fangemeinde in den sozialen Medien.

1,4 Millionen Follower: Paynes Instagram-Kanal explodiert

«Bis zum Beginn der Weltmeisterschaft sind es nur noch wenige Tage, und wir alle freuen uns darauf, unsere Nationalmannschaft anzufeuern. Aber was wäre, wenn es einen Spieler gäbe, der uns alle vereint, einen Fußballer, den wir alle unabhängig von seiner Nationalität unterstützen?», fragte Scarsini, der bei Instagram mehr als 550.000 Follower hat.

Er forderte seine Fans auf, Payne zu einem Internet-Phänomen zu machen. Mit Erfolg: Anfang der Woche hatte Payne noch rund 4.700 Follower auf seinem Instagram-Account. Nach dem Aufruf von El Scarso stieg die Zahl bis Freitag rasant an – auf über 1,4 Millionen Follower. Sogar ein kleines Lied über Payne gibt es schon.

Payne: «Ziemlich verrückt»

Payne, der in Neuseeland für Wellington Phoenix spielt, freut sich über seine neu gewonnene Fangemeinde. Er habe sich schon gewundert, dass seine Social-Media-Kanäle so explodiert seien. «Ich möchte mich zuerst ganz herzlich bei dir, Valen, bedanken. Es waren ziemlich verrückte 48 Stunden», schrieb Payne auf Instagram. «Ich wollte auch nur zum Ausdruck bringen, dass ich sehr dankbar bin, mein Land zu vertreten, und ich schätze die ganze Liebe aus aller Welt sehr.»

Neuseeland nimmt zum dritten Mal an einer WM teil. Bisher haben die All Whites noch kein Spiel gewonnen. In der Gruppe G treffen Payne und seine neuseeländischen Teamkollegen auf Iran, Ägypten und Belgien.