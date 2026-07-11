Golf mit Donald Trump? Harry Kane erzählt, wie das wirklich war – und warum ihn der 80-Jährige überrascht hat.

Miami (dpa) – Diese Einladung von Donald Trump wollte Harry Kane nicht abschlagen. Auf Wunsch des US-Präsidenten spielten die beiden in Florida eine Partie Golf miteinander. «Es war eine ziemlich surreale Erfahrung, ihn einfach nur zu treffen», erzählte der Torjäger des FC Bayern jetzt vor dem WM-Viertelfinale gegen Norwegen in Miami von der Begegnung.

Trump hatte zuletzt schon die gemeinsame Golf-Partie ausgeplaudert, nun fand auch Kane lobende Worte für das Talent des 80-Jährigen. «Er spielt, ehrlich gesagt, ziemlich gut. Ich hoffe, ich kann in seinem Alter genauso gut spielen wie er», sagte der Kapitän der «Three Lions».

«Einzigartige Erfahrung»

Das Treffen habe stattgefunden, als er vor rund 18 Monaten in Palm Beach gewesen sei, ließ Kane wissen. «Es war eine einzigartige Erfahrung, und ich war einfach dankbar, dass er mich eingeladen hat, mitzuspielen», versicherte der 32-Jährige.

Trump hatte nach dem WM-Achtelfinalsieg der Engländer in Mexiko auf seiner Plattform Truth Social geschrieben: «Harry Kane von England ist ein GROSSARTIGER Spieler!!!» Kurz darauf sagte der US-Präsident vor Reportern: «Ich mag ihn sehr. Er ist ein guter Golfer. Er ist wirklich großartig.»