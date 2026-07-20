Nach WM-Finale
Steinwürfe und Festnahmen nach WM-Niederlage in Argentinien
WM 2026 Finale - Spanien - Argentinien
Nach Argentiniens Niederlage im WM-Finale kam es Medienberichten zufolge zu Zusammenstößen im Zentrum von Buenos Aires.
Rodrigo Abd. DPA

Nach dem verlorenen WM-Finale versammeln sich tausende Menschen in Argentiniens Hauptstadt. Bei einigen schlägt der Frust in Gewalt um.

Buenos Aires (dpa) – Nach Argentiniens WM-Finalniederlage gegen Spanien ist es in Buenos Aires zu Zusammenstößen zwischen Fußballfans und Polizei gekommen. Tausende Menschen versammelten sich Medienberichten zufolge nach dem 0:1 der argentinischen Nationalmannschaft rund um den Obelisken, das Wahrzeichen der Metropole.

Kurz vor Mitternacht (Ortszeit) warfen den Berichten zufolge mehrere Menschen Flaschen und Steine auf Einsatzkräfte. Die Polizei habe daraufhin Wasserwerfer, Tränengas und Gummigeschosse eingesetzt. Dabei seien Fans sowie Polizisten verletzt worden. Etwa 15 Menschen seien festgenommen worden, hieß es in übereinstimmenden Medienberichten.

© dpa-infocom, dpa:260720-930-410341/1

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