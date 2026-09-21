Grün, weiß, blau - und zum Ende einer langen Partnerschaft im November in einem noch geheimen Shirt. Die DFB-Elf bestreitet die ersten Partien unter Bundestrainer Klopp in vier verschiedenen Trikots.

Herzogenaurach (dpa) – Das grüne Retro-Trikot, mit dem die Nationalmannschaft beim Debüt von Bundestrainer Jürgen Klopp in den Niederlanden antritt, wird nicht das letzte DFB-Shirt in diesem Länderspieljahr sein. Wie der langjährige Ausrüster Adidas in einem prominent besetzten Werbeclip ankündigte, wird es zum Abschluss der Partnerschaft mit dem Deutschen Fußball-Bund im November noch ein neues Jersey geben.

In dem Social-Media-Video debattieren unter anderem Jürgen Klinsmann, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Florian Wirtz und Nia Künzer über das schönste Trikot in der DFB-Historie. Zum Ende sagt Weltmeister-Trainer Joachim Löw: «Das riecht nach Verlängerung.» Im Internet kursieren angebliche Abbildungen des Shirts, das demnach schwarz mit goldenen Längsstreifen sein soll.

Präsentation Anfang November

Präsentiert wird das Trikot laut Adidas am 3. November. Getragen wird es von den DFB-Stars in jedem Fall am 16. November zum Abschluss der Gruppenphase der Nations League in Berlin gegen die Niederlande und eventuell auch schon drei Tage zuvor in Belgrad gegen Serbien. Ab 2027 ist Nike der Ausrüster der Nationalmannschaft.

Am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) spielt die DFB-Elf in Amsterdam gegen Oranje in einem grünen Shirt, das dem WM-Ersatztrikot von 1990 nachempfunden ist. Die Heimspiele gegen Griechenland (27. September) und Serbien (1. Oktober) werden in dem weißen Trikot gespielt, das auch bei der WM in diesem Jahr zum Einsatz kam, bei der Partie in Griechenland (4. Oktober) trägt die Nationalmannschaft laut DFB-Angaben das aktuelle blaue Auswärtstrikot.