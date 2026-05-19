Drei Länder, 16 Städte, 104 Spiele: Die Fußball-WM dauert so lange wie nie, bringt nächtliches Public Viewing in die Kneipen. Warum die Sicherheit ein Problem werden könnte.

East Rutherford (dpa) – Wohl noch keine Fußball-WM hat vorab für so facettenreiche Diskussionen gesorgt wie das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada. Vom 11. Juni bis 19. Juli findet in den drei Ländern die Weltmeisterschaft statt. Die wichtigsten Fragen und Antworten vor dem Start.

In welchen Städten und Stadien wird gespielt?

Insgesamt gibt es 16 Spielorte. Toronto und Vancouver in Kanada, Mexiko-Stadt, Guadalajara und Monterrey in Mexiko. Die USA sind mit den elf Städten Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, Santa Clara und Seattle Hauptausrichter der WM.

Gespielt wird in Stadien der US-Profiliga MLS, in legendären Arenen wie dem Aztekenstadion und in den Heimstätten einiger Football-Teams. Bei letzteren wird der oft vorhandene Kunstrasen durch Naturrasen ersetzt. Grundsätzlich werden zwei Rasensorten verwendet. In wärmeren Austragungsorten wie Miami, Kansas City oder Guadalajara wird Bermudagras verlegt, in kühleren oder Hallenstadien eine Mischung aus Weidelgras und Kentucky-Bluegrass.

Das größte Stadion ist in Dallas mit einem Fassungsvermögen von 94.000 Zuschauern. Das Finale wird in New Jersey ausgetragen, die Arena bietet 82.500 Menschen Platz.

Wie funktioniert das System mit 48 Mannschaften?

Statt 32 nehmen erstmals 48 Mannschaften an der WM teil. Das Mega-Turnier ist damit fünf statt vier Wochen lang. Die Teams werden auf zwölf Vierergruppen aufgeteilt.

Die beiden besten Teams jeder Gruppe sowie die acht besten Gruppendritten erreichen die K.o.-Phase. Hier wurde das Sechzehntelfinale neu eingeführt. Danach geht es mit dem Achtelfinale weiter. Insgesamt werden 104 Spiele absolviert, in Katar waren es vor vier Jahren noch 64.

Was muss ich über die deutsche Gruppe wissen?

Deutschland spielt in der Gruppe E gegen Curacao (14. Juni), die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni). Das Spiel gegen Neuling Curacao wird 19.00 Uhr deutscher Zeit angepfiffen, die anderen beiden Partien 22.00 Uhr.

Curacao wechselte kurz vor der WM noch einmal den Trainer. Fred Rutten trat zurück und wurde durch seinen Vorgänger Dick Advocaat ersetzt.

Härtester Gegner dürfte die Elfenbeinküste mit Bundesliga-Star Yan Diomande werden. Ecuador gilt als enorm defensivstark, kassierte in den 18 Qualifikationsspielen in Südamerika nur fünf Gegentore. Allerdings schoss man auch nur 14 Treffer, spielte achtmal 0:0.

Gibt es eine «Hammer-Gruppe»?

Eine wahre «Hammer-Gruppe» gibt es bei der Anzahl der Gruppen nicht mehr. Die Gruppe I sticht allerdings bei der Zusammensetzung heraus. Der Weltranglistenerste Frankreich trifft auf Norwegen mit Wunderstürmer Erling Haaland sowie den Senegal, der kürzlich gegen die Aberkennung des Afrikameister-Titels vor den Internationalen Sportgerichtshof gezogen ist. Hinzu kommt Außenseiter Irak.

Wer sind die Favoriten?

Hier sind zuerst Frankreich und Titelverteidiger Argentinien zu nennen, hinzu kommt Europameister Spanien. Titelchancen werden auch England mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel eingeräumt. Deutschland zählt hier wie Brasilien oder Portugal eher zum erweiterten Kreis.

Wer sind die größten Außenseiter?

Der deutsche Gruppengegner Curacao und Haiti begannen den Qualifikationsweg in derselben Gruppe. Beide Teams dürften bei der WM chancenlos sein. Curacao ist mit 156.000 Einwohnern das kleinste Land, das sich je qualifiziert hat. Zuletzt verlor man 1:5 in Australien, Trainer Fred Rutten trat zurück.

Haiti ist schon lange von politischer Instabilität, Gewalt und Armut gebeutelt, die Nationalmannschaft liegt auf Platz 84 der Weltrangliste und hat zu Hause kein eigenes Stadion. Für Fans aus Haiti gilt ein Einreiseverbot in den USA.

Wo kann ich die WM im Fernsehen sehen und was kostet mich das?

Als einziger deutscher Anbieter hat MagentaTV die Rechte an allen 104 WM-Spielen erworben. 44 Spiele werden dort exklusiv zu sehen sein, darunter alle drei Vorrundenspiele der Türkei. Die meisten der bisher bekannten Exklusiv-Spiele finden zu deutscher Zeit spät am Abend oder in der Nacht statt. Die Preise für MagentaTV beginnen ab 11 Euro pro Monat.

Um Spiele frei empfangbar zu zeigen, wurden Sublizenzen an ARD und ZDF vergeben. Insgesamt 60 Spiele übertragen die öffentlich-rechtlichen TV-Sender. Dazu zählen alle Spiele der deutschen Mannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale.

Kann ich Nachtspiele in der Kneipe schauen?

Die Möglichkeit dafür haben Bundestag und Bundesrat auf dem Weg gebraucht. Normalerweise herrscht in Deutschland ab 22.00 Uhr Nachtruhe, doch im Rahmen der WM dürfen Kommunen Ausnahmegenehmigungen für Gastronomen erteilen. Viele Kommunen haben bereits signalisiert, dies tun zu wollen. Letztlich liegt es also an den Gastronomen.

Wie steht es um die Sicherheit des Turniers?

Drogenkriminalität in Mexiko oder hartes Durchgreifen der US-Einwanderungsbehörde ICE: Das Thema Sicherheit ist bei dieser WM deutlich präsenter als bei vorherigen Turnieren. Mexiko hat angekündigt, 100.000 Sicherheitskräfte zum Schutz der Spielorte bereitzustellen. Insgesamt finden 13 Spiele an drei Spielorten in Mexiko statt. Besonders die Region Guadalajara gilt als gefährlich, das Auswärtige Amt mahnt zur besonderen Vorsicht.

In den USA wurde eine World Cup Task Force gegründet, die eng mit Bundesbehörden zusammenarbeitet. Die WM wurde als nationales Sicherheits-Ereignis eingestuft, Secret Service, FBI und Heimatschutzministerium arbeiten zusammen. Unklar ist, inwieweit die Einwanderungsbehörde ICE im Einsatz sein wird. Zuletzt berichtete der Sender NBC, ICE habe sein Personal den lokalen Polizeibehörden sowie den Bundesbehörden zur Unterstützung angeboten.