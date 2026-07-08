Nach dem 3:2 gegen Ägypten ist die Stimmung im Land des Fußball-Weltmeisters euphorisch. Im Landesinneren gab es aber auch Gewalt.

Buenos Aires (dpa) – Die WM-Begeisterung nimmt Argentinien jetzt richtig Fahrt auf. Nach dem dramatischen 3:2-Erfolg der «Albiceleste» im Achtelfinale gegen Ägypten kam es in Buenos Aires und anderen Städten zu spontanen Jubelszenen, die schon ein wenig an den WM-Triumph 2022 erinnerten. In der Hauptstadt versammelten sich mehrere Tausend Menschen rund um den Obelisken und feierten Lionel Messi & Co. Bis in die Abendstunden verwandelten sie die Teile der Innenstadt in eine Partyzone.

Es war vor allem die Art und Weise, wie die argentinische Fußball-Nationalmannschaft das Spiel in der Schlussphase nach dem 0:2-Rückstand noch drehte, die die Fans in Ekstase versetzte und Hoffnung auf mehr weckte. Als Heilsbringer feiern die Argentinier einmal mehr Lionel Messi, der die Wende mit einer Vorlage und dem Ausgleichstreffer einleitete.

Dass in dem fußballbegeisterten Land Emotionen aber auch schnell in Gewalt umschlagen können, zeigten die Geschehnisse in der Provinzhauptstadt San Miguel de Tucumán im Nordwesten des südamerikanischen Landes. Wie lokale Medien berichteten, kam es dort zu Zusammenstößen zwischen Teilnehmern der Siegesfeier und der Polizei. Die Sicherheitskräfte setzen Gummigeschosse ein, um die Gegend zu räumen.