Die Zeit vor einer WM-Nominierung ist die Zeit für Spekulationen. In Amerika dabei ist demnach Bayern-Aufsteiger Lennart Karl und ein junger Profi des 1. FC Köln.

Berlin (dpa) - Kurz vor der offiziellen Nominierung des WM-Kaders häufen sich Spekulationen um Zu- und Absagen von Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann. Wie die «Bild» berichtete, gehört der 18 Jahre alte Lennart Karl vom FC Bayern München zum Aufgebot der Nationalmannschaft für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko. Nagelsmann soll Karl persönlich angerufen und über seine Nominierung informiert haben.

Karl war bei den Länderspielen gegen die Schweiz und Ghana jeweils eingewechselt worden und hatte einen guten Eindruck hinterlassen. Für den deutschen Rekordmeister spielte er eine überragende erste Bundesliga-Saison.

Als Neuling ohne jede Länderspielerfahrung im WM-Aufgebot stehen soll auch der Kölner Said El Mala. Das berichtete die «Kölnische Rundschau». Der 19-Jährige vom 1. FC Köln war von Nagelsmann im November für eine Trainingswoche bei der A-Elf nominiert worden, bestritt aber noch kein Länderspiel.

VfB-Trio um Undav soll im Kader stehen

Nach Informationen von Sky sind die Stuttgarter Deniz Undav, Jamie Leweling und Angelo Stiller dabei, wenn Nagelsmann am Donnerstag sein 26-köpfiges Aufgebot für das XXL-Turnier vom 11. Juni bis 19. Juli bekanntgibt. Die «Sport-Bild» berichtet über eine Nominierung von Felix Nmecha. Der Dortmunder war zuletzt nach einer Verletzung in den Bundesliga-Endspurt zurückgekehrt.

Dagegen würden die VfB-Spieler Chris Führich, Josha Vagnoman und Maximilian Mittelstädt die WM den Berichten zufolge verpassen. Gleiches gilt für Robert Andrich von Bayer Leverkusen, wie RTL berichtet. Der 31-Jährige war bereits bei den vergangenen Länderspielen nicht mehr im DFB-Kader.

Kader-Bekanntgabe am Donnerstag

Bis zur offiziellen Bekanntgabe des Kaders am Donnerstag möchte Nagelsmann alle Kandidaten der vorläufigen 55er-Liste in einem persönlichen Gespräch informieren. Ein Gespräch mit Oliver Baumann, in dem der Torhüter über das Comeback von Manuel Neuer und seine Rolle als Nummer zwei informiert worden sein könnte, soll schon stattgefunden haben.