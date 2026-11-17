Deutschland ist furios in die K.o.-Runde der Nations League gestürmt. Dort aber könnte gleich ein harter Brocken warten. Welche Gegner nun für Klopps Nationalmannschaft im Viertelfinale möglich sind.

Berlin/München (dpa) – Nach dem 5:0 gegen die Niederlande könnte die Nations League für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit einem heftigen Kracher weitergehen. Als Gruppensieger trifft Jürgen Klopps Auswahl im März auf einen der drei Zweitplatzierten der anderen Gruppen. Und dazu zählen sowohl Welt- und Europameister Spanien als auch Norwegen um Stürmer-Ass Erling Haaland. Der dritte mögliche Gegner der Deutschen ist Belgien.

Bereits an diesem Freitag werden die Viertelfinal-Partien am UEFA-Hauptsitz am Genfer See ausgelost. Deutschland ist in einem Topf mit den anderen Gruppensiegern Frankreich, England und Portugal. Im zweiten Topf sind Spanien, Belgien, Norwegen und die Niederlande.

K.o.-Partien im Frühjahr

Klopps Team startet Ende März mit einem Auswärtsspiel und hat im entscheidenden Rückspiel Heimrecht. Wird die Runde gewonnen, steht im Juni das Final Four der Nations League an – wie gewohnt in Form eines kompakten Viererturniers mit Halbfinale und Endspiel. Der DFB bewirbt sich diesmal nicht als Ausrichter. Dem Vernehmen nach soll Frankreich interessiert sein.

Dass Spanien nur Zweiter in seiner Gruppe wird, war nicht zu erwarten. Die Iberer verloren aber zuletzt daheim gegen England und kassierten nach 43 Spielen wieder eine Niederlage. So wurden sie von Harry Kane und Co. noch abgefangen. Die Belgier zogen durch ein 4:1 am letzten Spieltag über Italien noch an den Südeuropäern vorbei. Ein dramatisches Weiterkommen feierte Norwegen, das erst durch einen Elfmeter von Haaland zum 3:2 in der Nachspielzeit in Dänemark noch auf den zweiten Rang sprang.