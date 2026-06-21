Nach nicht einmal 15 Minuten verletzt sich Nico Schlotterbeck im zweiten WM-Spiel. Er wird behandelt, muss aber in der Pause raus. Bei Bundestrainer Julian Nagelsmann sind die Sorgen groß.

Toronto (dpa) – Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck hat sich im zweiten WM-Spiel der deutschen Mannschaft gegen die Elfenbeinküste eine Verletzung am Knie zugezogen. «Er hat irgendwas im Innenband, ich weiß noch nicht, was», sagte Nagelsmann nach dem 2:1 gegen die Elfenbeinküste in Toronto. «Er muss morgen ins MRT, es sieht leider nicht ganz so gut aus.»

Der 26 Jahre alte Innenverteidiger verletzte sich schon nach einer knappen Viertelstunde im Zweikampf und musste behandelt werden. Der Profi von Borussia Dortmund hielt dennoch bis zur Halbzeitpause durch. Dann brachte Bundestrainer Julian Nagelsmann für ihn Antonio Rüdiger von Real Madrid in die Partie. Schlotterbeck hatte im vergangenen Jahr fast ein halbes Jahr wegen eines Meniskusrisses im linken Knie gefehlt.