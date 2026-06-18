Das 4:1 gegen Paraguay hat den USA sehr dabei geholfen, ihr Selbstverständnis als Siegertypen auch im Fußball glaubhaft auszufüllen. Das ist auch für die Prominenz des Landes interessant.

Seattle (dpa) – Das wohl wichtigste Zeichen für die Beliebtheit einer Mannschaft in den USA sind Ticketpreise – die US-Nationalmannschaft um Star Christian Pulisic ist so gesehen die heißeste Ware auf dem Markt. Seit dem 4:1-Auftaktsieg gegen Paraguay haben sich die Restkarten für das zweite Gruppenspiel gegen Australien am Freitag (21.00 Uhr MESZ) in Seattle massiv verteuert. Unter 2.000 US-Dollar (rund 1.700 Euro) geht gar nichts. Die US-Boys liegen nach einer Woche Fußball-WM im Trend.

«Ich denke, der Hype ist da», sagte Keith Pagello, der Gründer eines Ticketdatenanalyseportals der «Seattle Times». «Jeder war überrascht, das hat niemand erwartet.»

Top-Promis sind gern dabei

Überall im Land sind Promis der ersten Kategorie in den Stadien zu sehen, in Seattle könnte es ein ähnliches Schaulaufen auf den Tribünen geben wie zum Start in Inglewood südlich von Los Angeles. Da fühlten sich Tom Cruise, David Beckham und Paris Hilton bestens unterhalten, in anderen Arenen tauchten beispielsweise Jay-Z, Patrick Mahomes, Rod Stewart oder Tom Brady auf, der seine Tochter mitgebracht hatte.

Vor allem jetzt, da es keine Konkurrenz mehr gibt durch die Stanley Cup Finals und die NBA Finals, ist die WM in Mexiko, Kanada und den USA der beste Ort, um sich auf sportlicher Bühne wichtig zu fühlen und sagen zu können: Ich war dabei. Die Nachfrage angekurbelt haben die US-Fußballer. Das 4:1 zum Start war sportlich überzeugend und der höchste Sieg einer US-Männer-Mannschaft in der WM-Geschichte. Und mit Siegern lässt sich nun mal leichter feiern als mit einer Verlierertruppe.

Bei einem Sieg gegen Australien gäbe es auch sofort einen greifbaren Erfolg: Den USA wäre die K.o.-Runde dann schon vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen die Türkei nicht mehr zu nehmen.

Kann Pulisic spielen? Star des Teams trainiert nicht

Dass Pulisic seit seiner Auswechslung zur Halbzeit gegen Paraguay noch nicht wieder mit dem Team trainiert hat, ist deswegen eine beunruhigende Nachricht für alle alten und neuen Fans der Mannschaft. «Wir hoffen wirklich, dass er für das Spiel zurückkommt», sagte Brenden Aaronson, der als eine Alternative gilt, sollte Pulisic passen müssen. Auch der andere mögliche Ersatz, Tim Weah von Olympique Marseille, will gar nicht so recht auf einen eigenen Einsatz hoffen. «Für mich ist Christian einer der fünf besten Flügelspieler der Welt», sagte Weah. «Ich hoffe, er ist am Freitag bereit.»

Unbekannt sind sich die Teams nicht. Im Oktober gab es bereits ein Aufeinandertreffen, die USA gewannen den Test 2:1 und sehen die Partie intern als Grundstein für den starken Start in die WM. Nach einer mühsamen ersten Halbzeit mit vielen gewonnenen Zweikämpfen für Australien stauchte Chefcoach Mauricio Pochettino das US-Team in der Pause zusammen und appellierte an den Nationalstolz und das Selbstverständnis.

«Obwohl er Argentinier ist, hat er diesen Grundsatz: Schaut, so machen wir das, so sind wir, und das ist, was Amerika ausmacht. Er hat uns, von dieser Perspektive von außen, gezeigt, was uns Amerikaner ausmacht», erzählte Sebastian Berhalter vor der Abreise nach Seattle. Als Siegertypen sehen sich Amerikaner gern, ganz gleich, ob auf dem Rasen oder auf der Tribüne.