Trotz zahlreicher Stars wie Erling Haaland und Martin Ödegaard kommt Norwegen bei der WM-Generalprobe nicht über ein Remis hinaus. Besser macht es Deutschland-Gegner Ecuador.

Columbus/Harrison (dpa) - Deutschland-Gegner Ecuador hat sich mit einem deutlichen Sieg für die Fußball-Weltmeisterschaft warm geschossen. Bei der Generalprobe gegen Guatemala setzten sich die Südamerikaner locker mit 3:0 (1:0) durch. Jordy Caicedo (19. Minute/Foulelfmeter), Nilson Angulo (73.) und

Pervis Estupiñán (78.) erzielten die Tore in Columbus im US-Bundesstaat Ohio.

Stars wie Moisés Caicedo vom FC Chelsea oder Piero Hincapié vom FC Arsenal waren erst zur Halbzeit eingewechselt worden. Ecuador trifft im abschließenden Spiel der Gruppe E am 25. Juni auf die DFB-Elf. Weitere Gruppengegner sind die Elfenbeinküste und Curaçao.

Norwegen hatte sich zuvor bei seiner WM-Generalprobe dank Martin Ödegaard immerhin noch ein Unentschieden gesichert. Im abschließenden Testspiel gegen Marokko sorgte der Mittelfeldspieler vom FC Arsenal mit seinem Treffer in der 75. Minute für den 1:1 (0:1)-Endstand. Brahim Diaz (8.) von Real Madrid hatte den WM-Halbfinalisten von 2022 zuvor in Führung gebracht.

Haaland unauffällig - Sieg für Italien

Beide Teams traten in Harrison im US-Bundesstaat New Jersey jeweils mit ihrem vermeintlich besten Aufgebot an. Norwegens Superstar Erling Haaland blieb bis zu seiner Auswechslung in der 72. Minute aber weitgehend unauffällig.

Anders als Norwegen und Marokko hat es Italien überraschend nicht zur WM geschafft, seinen Frust darüber nun aber mit einer B-Elf zumindest ein wenig verarbeitet. Bei den ebenfalls nicht qualifizierten Griechen setzten sich die Italiener mit 1:0 (1:0) durch. Francesco Esposito (18.) erzielte den entscheidenden Treffer.