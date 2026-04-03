Ob der Iran zur Fußball-WM in die USA reist, ist angesichts des derzeitigen Kriegs weiter offen. Nun wird bekannt, wie der Prozess für eine Entscheidung laufen soll.
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Teheran (dpa) – Die Entscheidung über eine Teilnahme Irans an der Weltmeisterschaft soll vom Nationalen Sicherheitsrat des Landes in Abstimmung mit der Regierung getroffen werden. Der Fußballverband und das Sportministerium sind laut Sportminister Ahmed Donjamali lediglich für die Vorbereitung des Nationalteams auf die WM zuständig.