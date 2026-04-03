Fußball Sicherheitsrat entscheidet über Irans WM-Teilnahme dpa 03.04.2026, 21:38 Uhr

i Iranische Fußball-Nationalspieler präsentierten zuletzt vor einem Testspiel Bilder, die im Krieg getötete Kinder zeigen sollen. (Archivbild) Riza Ozel. DPA

Ob der Iran zur Fußball-WM in die USA reist, ist angesichts des derzeitigen Kriegs weiter offen. Nun wird bekannt, wie der Prozess für eine Entscheidung laufen soll.

Teheran (dpa) – Die Entscheidung über eine Teilnahme Irans an der Weltmeisterschaft soll vom Nationalen Sicherheitsrat des Landes in Abstimmung mit der Regierung getroffen werden. Der Fußballverband und das Sportministerium sind laut Sportminister Ahmed Donjamali lediglich für die Vorbereitung des Nationalteams auf die WM zuständig.







Artikel teilen

Artikel teilen