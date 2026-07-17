Im Football gibt es beim Super Bowl in den USA schon lange eine Halbzeitshow mit Musik-Superstars. Jetzt soll es so etwas erstmals auch beim Finale der Fußball-WM geben. Was ist da zu erwarten?

East Rutherford (dpa) – So was hat die Fußball-Welt noch nicht gesehen: Im Finale der XXL-WM zwischen Argentinien und Spanien wird es eine hochkarätig besetzte Halbzeitshow geben. Dass die 15-minütige Pause am Sonntag (21 Uhr MESZ/MagentaTV und ZDF) in East Rutherford bei New York dafür wohl überzogen wird, löst schon im Vorfeld Debatten aus.

Im US-Football ist die Halbzeitshow schon lange fester Bestandteil des Spektakels. Superstars wie Rihanna, Bad Bunny, Prince, Michael Jackson, Bruce Springsteen oder Beyoncé haben beim Super Bowl, dem Endspiel der US-Football-Liga NFL, bereits Pausen-Konzerte abgeliefert – und damit für hohe Einschaltquoten und Gesprächsstoff gesorgt.

Welche Stars sollen dabei sein?

Angekündigt sind die Pop-Ikonen Shakira und Madonna sowie der kanadische Superstar Justin Bieber. Außerdem ist die südkoreanische Band BTS dabei und der nigerianische Musiker Burna Boy, der gemeinsam mit dem venezolanischen Dirigenten Gustavo Dudamel, der Band Coldplay und einem New Yorker Grundschulchor auftritt. Zudem haben sich Muppet-Figuren wie Kermit und Miss Piggy angekündigt.

Wer hat das alles auf die Beine gestellt?

Kuratiert wurde die Show von Coldplay-Sänger Chris Martin – im Auftrag des Fußball-Weltverbands FIFA und der Hilfsbewegung Global Citizen, die die Show mitproduziert. Mit dem Spektakel soll auch Geld für die Unterstützung der Bildung von Kindern weltweit gesammelt werden.

Wie lange dauert die Show – und die Halbzeitpause insgesamt?

Nach Angaben von FIFA und Global Citizen soll das Konzert elf Minuten lang gehen. Da dafür aber eine Art Bühne auf- und wieder abgebaut werden muss, dürfte das in den üblichen 15 Minuten einer Fußball-Halbzeitpause nicht zu schaffen sein. Berichten zufolge könnte die Halbzeitpause 20 oder sogar 30 Minuten dauern. Für die Final-Mannschaften wäre das ungewohnt. Die FIFA äußerte sich dazu zunächst nicht.

Von den Regelhütern des International Football Association Board (Ifab) ist eigentlich festgelegt, dass den Spielern eine Halbzeitpause von maximal 15 Minuten zusteht. Demnach darf die Dauer der Pause ausschließlich mit der Erlaubnis des Schiedsrichters geändert werden.

Wo kann man die Show sehen?

Das ZDF und MagentaTV als übertragende Sender in Deutschland haben bereits angekündigt, die Show zu zeigen.

Haben sich noch mehr Stars angekündigt?

Es gibt auch noch eine Schlussfeier und zwar anderthalb Stunden vor dem Anpfiff. Dabei sollen der FIFA zufolge unter anderem die Sängerinnen Laura Pausini und Nicole Scherzinger, Pop-Star Robbie Williams und Youtuber IShowSpeed auftreten. Zudem habe Schauspieler Tom Cruise einen Gastauftritt, und Sängerin Jennifer Hudson werde die US-Nationalhymne singen. Im Mittelpunkt dieser Show stehe der Rückblick auf die seit dem 11. Juni laufende WM in den USA, Kanada und Mexiko. Zudem werden viele Stars auf der VIP-Tribüne erwartet.