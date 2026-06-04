Welche Songs begleiten den Fußballsommer? Von Helene Fischers Schlager bis zur Saxofon-Nummer vom Ballermann ist musikalisch viel geboten.

Köln (dpa) – «Völlig losgelöst von der Erde» – diese Textzeile werden in diesem WM-Sommer wieder viele deutsche Fußballfans mitgrölen. Neben den Klassikern gibt es aber auch in diesem Jahr wieder ganz frische Musik für die WM-Playlist. Welche Songs sollten Fußballfans kennen?

Der offizielle Song der FIFA: Ein neuer «Waka Waka»?

Mit «Waka Waka» steuerte Shakira 2010 den offiziellen FIFA-Song zur WM in Südafrika bei. Die ganze Welt kann den Refrain («Waka, waka, hé-hé») bis heute mitsingen, was zugegebenermaßen nicht so schwer ist. «„Waka Waka“ hatte einen großen Einfluss auf mein Leben. Es ist einer meiner größten Songs», sagt die Kolumbianerin heute. Mit «Dai Dai» möchte sie an diesen Erfolg anknüpfen.

«Dai, dai, iko, dale, allez, let’s go!» singen Shakira und der nigerianische Sänger Burna Boy, unterlegt mit einer tanzbaren Melodie. «Es ist definitiv ein Song, der fröhliche Stimmung macht. Abgesehen von der starken Botschaft, die er vermittelt, ist er unbeschwert, hymnisch und zeitgleich macht es Spaß, zu ihm zu tanzen und ihn zu hören», sagt die Sängerin.

Die Botschaft (kurz: «Glaub an dich») ist ziemlich austauschbar. Die Melodie klingt eingängig, aber ein neues «Waka Waka» ist «Dai Dai» sicher nicht.

Die Lieder der TV-Sender

Es ist gute Tradition, dass die übertragenden Fernsehsender ihre WM-Berichte mit einem eigens ausgesuchten Lied untermalen. Beim letzten WM-Sieg 2014 sang das Land etwa zur ARD-Hymne «Auf uns» von Andreas Bourani. In diesem Jahr geht das Erste ohne eigenen Song ins WM-Rennen.

Dafür hat sich Magenta TV Deutschlands Schlagerstar Nummer Eins geangelt. Helene Fischers Hymne «Heute Nacht» handelt von einer besonderen Nacht, die sich viele Fußballfans in diesem Sommer natürlich gleich mehrfach erhoffen: «Heute Nacht können wir unsterblich sein… liegen uns in den Armen, der Kopf stellt keine Fragen, Träume, die wir haben, lassen uns nicht schlafen.»

«Musik verbindet Menschen, schafft Emotionen und sorgt für positive Stimmung – genau das wünschen wir uns für die WM 2026», erklärt die 41-Jährige über den ersten Vorboten ihres neuen Albums. Der geht jedenfalls ins Ohr und dürfte vor allem bei schlageraffinen Fußballfans gut ankommen.

Das ZDF setzt auf den Popsong «Kurz für immer» von Wincent Weiss, der schon 2021 zusammen mit Johannes Oerding den EM-Song «Die guten Zeiten» für die ARD aufnahm. «In dem Song geht es um die Euphorie der besonderen und schönen Momente im Leben, die wir alle zusammen am liebsten für immer festhalten möchten. Ich hoffe natürlich, dass wir auch bei dieser Fußball-WM sehr viele dieser Momente erleben werden», sagt Weiss der dpa.

Der mausige WM-Hit

Mit der «Karnevalsmaus» landete die Kölner Band Druckluft nicht nur in den Hochburgen des närrischen Treibens einen Hit, sondern auch in den Single-Charts: Platz eins! Kein Wunder, dass die Combo ihren Hit zur «Weltmeistermaus» umschrieb.

«An Karneval haben wir gesehen, was der Song in den Menschen ausgelöst hat. Dieses Gefühl, diese Atmosphäre passt perfekt in den Sommer und zu einer Weltmeisterschaft – denn unsere Definition der Karnevalsmaus: Menschen, die gemeinsam ausgelassen feiern», sagt Frontmann Florian Hertel der dpa. In diesem Sinne: «Wir sind 'ne Weltmeistermaus, und wir holen den Pokal mit nach Haus.»

Das Sommermärchen wiederholt sich – zumindest musikalisch

«Schwarz und Weiß, wir stehen auf eurer Seite»: Diese Textzeile prägte das deutsche Sommermärchen bei der Heim-WM 2006 und darüber hinaus. Der Hit von Oliver Pocher lief nach dem Finalsieg 2014 sogar im Maracanã-Stadion von Rio de Janeiro und war jahrelang Torhymne des DFB. Jetzt bringt der Entertainer zusammen mit Bierkönig-DJ Aaron eine Partyversion raus.

«Wir haben damals einfach einen Nerv getroffen. Und ich fand es geil, den Song nach 20 Jahren auf den neusten Stand zu bringen. Und jetzt schauen wir, wo die Reise hingeht», erklärt Pocher der dpa sein «Schwarz und Weiß»-Comeback.

Songs vom Ballermann: Der Sommer und das Saxofon

Die WM-Sommermonate am Ballermann auf Mallorca sind besonders, wild, laut und verrückt. Kein Wunder, dass viele Malle-Stars auf den WM-Zug aufspringen: «Woltemade» (Killermichel), «Nagelsmann» (Rama Dama, Matze Knop / Buddy Ogün), «Weltklasse» (Olaf der Flipper, Oliver Pocher) oder «Wir schwenken das Trikot» (Micha Schue) sind nur einige Beispiele.

Das größte Potenzial, nicht nur am Ballermann, sondern auch auf deutschen Public Viewings zu laufen, hat wohl «Wir sind die Deutschen» von Julian Sommer («Dicht im Flieger»), Produzent Luca-Dante Spadafora («Mädchen auf dem Pferd») und André Schnura. Der «Typ mit dem Saxofon», wie sich Schnura selbst nennt, begeisterte bei der Heim-EM vor zwei Jahren die Fans durch seine spontanen Saxofon-Einlagen während der Deutschland-Spiele.

«Wir sind die Deutschen, schießen die Tore und danach die Lichter aus», heißt es mit Clubbeat unterlegt über die trinkfreudigen Deutschen. Zumindest im Biertrinken machen uns andere Länder so schnell nichts vor.