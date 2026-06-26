Deutschland verliert gegen Ecuador und Manuel Neuer rückt in den Fokus. Über die Verantwortung des DFB-Kapitäns für das Gegentor zum 1:2 gehen die Meinungen auseinander.

Stuttgart (dpa) - Über die Rolle von Manuel Neuer beim Gegentor zum 1:2 der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ecuador gehen die Meinungen auseinander. Bayerns Torhüterlegende Sepp Maier sah den DFB-Torhüter durchaus in der Mitschuld: «Das ganze Team war erschreckend schwach. Allerdings hätte Manu dem Ball früher entgegengehen müssen, statt auf ihn zu warten. Ein Torwart seiner Klasse muss in solchen Situationen aktiver agieren. Da muss er sich schon an die eigene Nase fassen», sagte der 82-Jährige bei «Sport1» und ergänzte: «Manu, früher hättest du den souverän gehalten.»

Ganz anders sah es Timo Hildebrand. Der ehemalige Nationaltorhüter knöpfte sich in einem Instagram-Video Medien und Fans vor, die Neuer zum Sündenbock machten. Zugleich kritisierte er, dass Fehler in der Entstehung des Gegentors zum 1:2 ignoriert würden. «Jeder sucht ja wieder einen Schuldigen», sagte Hildebrand. Die Schlagzeilen über einen «Torwartpatzer» oder «Torwartfehler» Neuers könne er nicht nachvollziehen. «Ich sag's euch, ihr habt alle keine Ahnung», erklärte der frühere Bundesliga-Keeper. Ihn ärgere die Debatte «richtig hart».

Hildebrand zur Neuer-Debatte: «Das kotzt mich richtig an»

Nach Hildebrands Einschätzung seien dem Gegentor bereits mehrere Fehler von Mitspielern vorausgegangen. David Raum habe ein Kopfballduell verloren, Jamal Musiala habe sich «wegschubsen lassen wie ein Schuljunge» und Jonathan Tah habe falsch gestanden. «Der Einzige in dieser Szene, der sich richtig verhält, ist Toni Rüdiger», sagte Hildebrand. Neuer habe sich in der Situation entschieden, den Ball zu fangen, den gegnerischen Spieler aber nicht gesehen. Es sei falsch, die deutsche Nummer eins allein verantwortlich zu machen, meinte der47-Jährige.

«Lasst mal Neuer in Ruhe», forderte Hildebrand. Stattdessen solle über die Fehler der Feldspieler gesprochen werden. «Jetzt soll Neuer der Depp sein. Das kotzt mich richtig an.»

Die deutsche Nummer eins sei beim Gegentor «mit in der Verlosung», sagte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus bei Sky. «Es gibt Unhaltbare, es gibt auch Tore, wo du als Torhüter nichts machen kannst.» Neuer treffe aber zumindest eine Mitschuld. Aber auch für den Kritiker Maier sei der Torhüter «nicht der Sündenbock für diese Niederlage. Das ist einfach nicht fair», sagte der Weltmeister von 1974.