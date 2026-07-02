Nach Auswechslung bei WM
Senegals Gueye: «Pausiere, solange Trainerstab im Amt ist»
Pape Gueye
Senegals Pape Gueye traf in der Vorrunde gegen den Irak, wurde gegen Belgien aber ausgewechselt. (Archivbild)
Stephanie Scarbrough. DPA

Senegals Mittelfeldspieler Pape Gueye kündigt bei Instagram an, unter dem aktuellen Nationaltrainer nicht mehr für sein Land zu spielen. Seine Auswechslung gegen Belgien bringt ihn auf die Palme.

Lesezeit 1 Minute

Seattle (dpa) – Nach dem dramatischen Aus im WM-Sechzehntelfinale gegen Belgien will Senegals Pape Gueye unter dem aktuellen Nationaltrainer Pape Thiaw nicht mehr für sein Land spielen. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler vom FC Villarreal ist erzürnt über seine frühzeitige Auswechslung beim 2:3 nach Verlängerung gegen Belgien. «Ich möchte heute schon ankündigen, dass ich, solange dieser Trainerstab im Amt ist, eine Pause bei der Nationalmannschaft einlegen werde», schrieb Gueye in einer Instagram-Story.

Der Mittelfeldspieler war beim Stand von 2:0 für den Senegal in der 66. Minute ausgewechselt worden. Anschließend verspielten die Afrikaner den Sieg und verloren durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit der Verlängerung.

«Ich war körperlich in guter Form, aber letztlich trifft der Trainer die Entscheidungen... Das respektieren wir», schrieb Gueye weiter.

© dpa-infocom, dpa:260702-930-321031/1

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