Das Ausscheiden der Mannschaft um Ex-Bayern-Profi Sadio Mané gegen Belgien war besonders bitter. Nun zieht der senegalesische Verband Konsequenzen.

Dakar (dpa) – Anderthalb Wochen nach dem bitteren WM-Aus gegen Belgien trennt sich der Senegal von seinem bisherigen Nationaltrainer Pape Thiaw. Wie der senegalesische Fußballverband FSF mitteilte, werden Thiaw und sein gesamter Stab von ihren Aufgaben enthoben.

Ob es schon Kandidaten für eine Nachfolge gibt, ging aus den Angaben nicht hervor. Am Montagnachmittag will sich der Verband näher auf einer Pressekonferenz zu dem Schritt äußern.

Der Senegal war im Sechzehntelfinale der Fußball-WM unglücklich gegen Belgien ausgeschieden. Bis kurz vor Schluss hatte das Team um Superstar Sadio Mané mit 2:0 geführt, dann kamen die Belgier durch zwei späte Tore noch zum Ausgleich. In der Verlängerung entschied ein Elfmeter des belgischen Kapitäns Youri Tielemans die Partie zuungunsten der Senegalesen.

Der frühere Profi-Stürmer Thiaw war seit Ende 2024 senegalesischer Nationaltrainer gewesen. Dass er nun gehen muss, entschied das Exekutivkomitee des FSF auf einer Sitzung am Samstag. Nach umfassender Bewertung der sportlichen Ergebnisse und Perspektiven des Nationalteams halte man es im Sinne des senegalesischen Fußballs für notwendig, das Verfahren zur Beendigung der Tätigkeit von Thiaw und seinem Stab einzuleiten, hieß es vom Verband.