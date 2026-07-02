Inglewood (dpa) – Bei einem möglichen Abschied von Julian Nagelsmann als Bundestrainer befürwortet 2014er-Weltmeister Bastian Schweinsteiger als Nachfolger Erfolgscoach Jürgen Klopp – im Zusammenspiel mit Sportdirektor Rudi Völler. «Ich glaube, wenn man sagen würde, dass Julian Nagelsmann nicht mehr weitermachen würde, dass Jürgen Klopp und Rudi Völler so das Dreamteam wären», sagte Schweinsteiger in seiner Rolle als ARD-Experte.

Nach dem peinlichen Aus gegen Paraguay wird nicht nur über ein Ende von Nagelsmann, sondern auch von Sportdirektor Völler diskutiert. Letzteres würde Schweinsteiger aber nicht begrüßen. «Ich finde, gerade Rudi Völler ist ganz wichtig. Er hat die Erfahrung. Er ist Weltmeister geworden. Den würde ich schon gerne weiterhin beim DFB sehen», sagte der frühere Bayern-Star, der einst unter Teamchef Völler sein Nationalmannschaftsdebüt gegeben hatte. «Gerade Rudi Völler als Gegenpol zu Jürgen Klopp, das würde schon passen.»

Generell müsse man alles hinterfragen. Auf die Frage, ob er sich selbst auch eine Rolle beim DFB vorstellen können, gab sich Schweinsteiger zurückhaltend. Er habe bei der ARD «den besten Job der Welt», scherzte er und ergänzte: «Natürlich würde ich mich nie drücken vor der Verantwortung.»