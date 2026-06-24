Wenn Kanada und die Schweiz am Mittwoch Remis spielen, sind beide Teams sicher weiter. Doch die beiden Trainer Jesse Marsch und Murat Yakin wollen davon nichts wissen.

Vancouver (dpa) – Die Fußball-Trainer Jesse Marsch und Murat Yakin haben Gedankenspiele bestritten, wonach sich Kanada und die Schweiz im WM-Duell auf ein Unentschieden einigen könnten. «Der schlechteste Weg zu einem Unentschieden ist, darauf zu spielen. Du musst auf Sieg spielen. Wir werden mit der Mentalität und der Taktik ins Spiel gehen, auf Sieg zu spielen», sagte Marsch über die Partie am Mittwoch (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV).

In Vancouver geht es zwar noch um den Gruppensieg. Doch bei einem Remis würden beide Teams sicher ihr Ticket fürs Sechzehntelfinale lösen. «Unser Respekt vor der Schweiz ist riesengroß. Ich weiß, wie viel Qualität sie haben. Ich habe auch Murat Yakins Karriere verfolgt. Er ist ein großartiger Trainer», sagte der ehemalige Leipzig-Trainer Marsch. Kanada würde ein Remis für den Gruppensieg reichen.

Akanji will Gruppensieg, aber kurze Pause

Der Sieger der Gruppe bestreitet den Auftakt der K.o.-Runde erst am 2. Juli (Ortszeit), erneut in Vancouver. Das würde eine Pause von über einer Woche bedeuten. «Ich will Gruppenerster werden, aber ich präferiere es, wenn ich weniger Tage Pause habe», sagte Abwehrspieler Manuel Akanji. Als Gruppenzweiter würde es bereits am Sonntag (21.00 Uhr) in Inglewood bei Los Angeles gegen den zweiten der Gruppe A gehen. Tschechien oder Südkorea wären hier Optionen.

Der Schweizer Trainer Murat Yakin will an das fulminante 4:1 gegen Bosnien-Herzegowina anknüpfen und fordert den Gruppensieg. «Wenn wir Erster sind, gibt es drei, vier Tage mehr Erholungszeit. Das ist immer ein großer Vorteil», sagte Yakin. Als Sieger der Gruppe B bekämen es Kanada oder die Schweiz mit einem der acht besten Dritten zu tun.