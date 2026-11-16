Nach dem 5:0 gegen die Niederlande spricht Jürgen Klopp von «schockverliebt» – und lobt die Nationalspieler. Doch der Bundestrainer sieht trotz des Erfolgs noch offene Probleme.

Berlin (dpa) – Bundestrainer Jürgen Klopp hat sich nach dem furiosen 5:0 gegen die Niederlande mit einer Liebeserklärung an seine Fußball-Nationalspieler gewandt. «Man hat im Sommer das Gefühl gehabt, dass sich der neue Trainer die deutsche Nationalmannschaft schön saufen muss. Ich kam dahin und war schockverliebt», sagte Klopp in der ARD. «Wundervolle Fußballer, tolle Charaktere. Aber die Wahrnehmung von außen war nicht so.»

Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko war die DFB-Mannschaft im Sechzehntelfinale an Paraguay gescheitert, der damalige Bundestrainer Julian Nagelsmann trat zurück.

Klopp übers Viertelfinale: «Freue mich jetzt schon darauf»

Nun zogen Klopps Schützlinge als Gruppensieger ins Viertelfinale der Nations League ein, das am Freitag ausgelost wird. Mögliche Gegner sind Weltmeister Spanien und Belgien. «Ich freue mich jetzt schon darauf. Dass wir schon alle Probleme gelöst haben, ist natürlich Quatsch», betonte Klopp.

Doch bei der Gala gegen die Niederlande überzeugte vor allem die Offensive mit Doppelpacker Florian Wirtz sowie den weiteren Torschützen Derry Scherhant und Brajan Gruda. «Wenn wir die Hochtalentierten ins Laufen kriegen, dann ist das kein Spaß, gegen uns zu spielen. Die Jungs überraschen sich auch selber noch», befand Klopp. Der 59-Jährige betonte, dass man die eigene Messlatte nun hochgelegt habe.