War da was im Sommer? Im letzten Länderspiel des Jahres verscheucht Jürgen Klopp mit einem von ihm neu formierten und neu inspirierten DFB-Team den WM-Blues. Wie macht er das?

Berlin (dpa) - Die Liebeserklärung an die von ihm wachgeküsste Fußball-Nationalmannschaft machte Jürgen Klopp vor einem Millionen-Publikum. Und er wählte dafür im ARD-Interview ein Wort, das sein Landsmann und aktueller England-Coach Thomas Tuchel einst in seiner Zeit beim FC Bayern gesagt hatte. «Schockverliebt» sei er in «diese ganz spezielle Gruppe», verkündete Klopp euphorisch nach dem rauschenden Fußball-Abend in Berlin.

Tuchel sagte das - übrigens als frisch verpflichteter Nachfolger von Julian Nagelsmann - nach einem 0:3 der Bayern im Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City im April 2023. Und alle Zuhörer schauten verwundert. Klopp kopierte Tuchel nun - zufällig? - als Nagelsmann-Nachfolger bei der DFB-Elf. Aber nach einer 5:0-Torgala im 50. Duell mit Erzrivale Niederlande.

Das Tuchel-Wort nach der Berliner Gala

Klopp schaute nach dem wuchtigen Jahresabschluss und dem Sturmlauf ins Viertelfinale der Nations League im Berliner Olympiastadion in viele lächelnde Gesichter: auf den Tribünen, in der deutschen Kabine. Aber am meisten strahlte er selbst. Und launig erzählte er seine Story der ersten Bundestrainer-Monate.

«Man hat im Sommer ja das Gefühl gehabt, dass sich der neue Trainer die deutsche Nationalmannschaft schönsaufen muss», erzählte der 59-Jährige. «Ich kam dahin - und war schockverliebt.» Als er mit seinem ungewöhnlichen Doppel-Kader mit 44 Nominierten im September loslegte, war er sofort «schockverliebt». Und jetzt, mit dem schmaleren 24-Mann-Aufgebot - auch wieder «schockverliebt».

Der Hellseher: «Im Idealfall machen wir fünf»

Alles «wundervolle Fußballer, tolle Charaktere», schwärmte Klopp. Und der Baumeister des neuen Teams scheint vielleicht doch ein Magier zu sein - noch dazu mit hellseherischen Fähigkeiten. «Im Idealfall machen wir fünf», hatte er vor Spielbeginn in der ARD mit Blick auf eine mögliche Torausbeute gesagt. Am Ende gab es tatsächlich fünf Treffer gegen Niederländer, die nur drei Tage zuvor Griechenland mit 7:0 überrollt hatten.

140 Tage nach dem bitteren K.o. gegen Paraguay ist der WM-Blues beim DFB Vergangenheit. «Jetzt stellt zumindest mal drei, vier Monate keiner die deutsche Nationalmannschaft infrage», sagte der Bundestrainer. Jetzt sei vielmehr die Denke: «Das kann was werden!» Natürlich dank ihm. Und dank «Zockern» wie dem vom Ex-Liverpool-Trainer Klopp beflügelten Liverpool-Profi Florian Wirtz oder den Klopp'schen Neuentdeckungen Brajan Gruda und Derry Scherhant.

«Außergewöhnlich», «unglaublich», «Wahnsinn»: Selbst der größtmögliche Positiv-Denker Klopp staunte, wie sich seine Jungs nach Scherhants traumhaften 1:0 in der zweiten Hälfte in einen Rausch wirbelten. Zweimal Wirtz, dazu der famose Gruda und Schlotterbeck sorgten für völlig losgelösten Jubel. Klopp wollte sich die «Super-Tore» noch in der Nacht immer wieder anschauen.

Und jetzt im Viertelfinale gegen Spanien?

Wie ist diese Wandlung möglich? Wie hat der Menschenfänger Klopp sie bewirkt? Es sind weit mehr als emotionale Leitmotive wie das «Für dich. Für uns. Für Deutschland.», das er ausgegeben hat. Statt Abstiegsspiele darf sich die DFB-Auswahl im März im Konzert der Großen beweisen, womöglich in zwei Viertelfinalspielen gegen Welt- und Europameister Spanien. «Da sind nur Kracher dabei, das wird lustig», sagte Klopp voller Vorfreude mit Blick auf die Auslosung am Freitag (12.00 Uhr).

Die Methode Klopp scheint wieder mal zu wirken, wie einst in Dortmund und noch mehr in Liverpool. Klopp ist ein Stark-Redner, aber er macht auch. «Er ist sehr klar in dem, was er von uns fordert. Und er hat immer Energie. Das hilft uns als Mannschaft», sagte Kapitän Joshua Kimmich, der jahrelang leiden musste als Anführer der DFB-Elf: «Wir sind durch eine harte Zeit gegangen.»

Klopp hat Altes mit Neuem kombiniert. Gegen Holland standen sechs Mann in der Startelf, die auch gegen Paraguay Ende Juni in Boston begonnen hatten. Klopp hat diese Etablierten mit seinem XXL-Casting gekitzelt. Sie müssen sich bei ihm ganz neu beweisen, persönlich und in einem neuen Spielsystem.

Wirtz, Gruda, Scherhant - was für Zocker

Und die personellen Baustellen? Klopp hat intensiv gesucht, hunderte Spieler-Videos geschaut. Er entdeckte in Freiburg in Philipp Treu einen Rechtsverteidiger. Zu seiner Neulings-Flut gehören Flügelstürmer wie der Leipziger Gruda (22) und der Freiburger Scherhant (24). «Die können beide kicken - mein lieber Himmel», schwärmte Klopp.

Klopp zündet alle an. Die größte Verwandlung ist beim 23-jährigen Wirtz zu beobachten, der unter Klopp schon viermal traf, in seinem 50. Länderspiel sogar doppelt. «Richtig viel Spaß» mache es in der neuen Zocker-Truppe, sagte Ober-Zocker Wirtz. Oder Aleksandar Pavlovic, der noch bei der WM überfordert wirkte. Jetzt rühmt der Bundestrainer das «Wahnsinns-Paket» des Münchners.

Es macht klick - schneller als gedacht. Aber für Klopp nicht überraschend. «Was wir machen wollten, wussten wir vom ersten Tag an, seit wir in Amt und Würden sind.» Auch wenn er im Gala-Rausch auch bremste: «Wir sind nicht fertig. Das kann nicht jetzt schon das sein, was wir jeden Tag spielen.» Aber alle dürfen sich wieder auf das freuen, was 2027 kommt. «Das macht uns Mut fürs nächste Jahr», sagte Kapitän Kimmich.