Das 0:1 gegen Griechenland in Augsburg ist noch in frischer Erinnerung. In Thessaloniki gibt es für Jürgen Klopp die Chance zur Revanche. Noch vier Spieler hoffen auf ihr Länderspiel-Debüt.

Thessaloniki (dpa) –

Länderspiel-Bilanz: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Thessaloniki gegen Griechenland ihr 1045. Länderspiel. Nach zuvor vier sieglosen Partien war der DFB-Auswahl beim 2:0 gegen Serbien am Donnerstag in München der 603. Sieg gelungen. Außerdem stehen 216 Unentschieden und 225 Niederlagen in der Gesamtbilanz.

Bundestrainer: Jürgen Klopp hat nach drei Partien einen Sieg, ein Remis und eine Niederlage in seiner Bilanz als Bundestrainer stehen. Nach dem 0:1 im Hinspiel gegen Griechenland hofft der 59-Jährige auf eine erfolgreiche Revanche im nicht ganz 30.000 Zuschauer fassenden Toumba Stadion.

Nations League: Die Griechen führen die Gruppe 2 nach drei von sechs Spieltagen mit sieben Punkten vor den Niederlanden (5), Deutschland (4) und Serbien (0) an. Ein Erfolg der DFB-Auswahl ist wichtig, um aussichtsreich im Rennen um einen der beiden Viertelfinalplätze zu bleiben. Vor der 30. Partie stehen neun Siege, 13 Remis und sieben Niederlagen in der deutschen Nations-League-Bilanz.

Griechenland: Nur eine Woche nach dem 0:1 in Augsburg kommt es zum schnellen Wiedersehen mit der griechischen Auswahl. Die Niederlage in Augsburg war die erste überhaupt gegen Hellas. Zuvor hatte es sieben deutsche Siege und drei Unentschieden gegeben.

Debütanten: Jürgen Klopp hat in seinen ersten drei Länderspielen zehn Debütanten eingesetzt. Im 23-Mann-Kader für die Partie in Griechenland befinden sich noch vier Akteure ohne Länderspieleinsatz. Es sind die Torhüter Finn Dahmen (FC Augsburg) und Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt) sowie die Feldspieler Felix Keidel (SV Elversberg) und Finn Jeltsch (VfB Stuttgart).

Kapitän: Nachdem Bayern-Profi Serge Gnabry (62 Länderspiele) nicht mehr mit nach Griechenland reist, ist Florian Wirtz der Spieler mit den meisten Einsätzen im DFB-Aufgebot (47). Demnach wird der 23-Jährige die DFB-Elf erstmals als Kapitän aufs Feld führen, wenn er wieder zur Startelf gehören sollte. Beim 2:0 gegen Serbien hatte Wirtz in der zweiten Hälfte die Kapitänsbinde von Gnabry übernommen.

Schiedsrichter: Clément Turpin wird die Partie leiten. Der 44 Jahre alte Franzose ist international sehr erfahren. Er leitete schon einige Spiele der deutschen Mannschaft, zuletzt vor zwei Jahren in Düsseldorf beim 5:0 gegen Ungarn ebenfalls in der Gruppenphase der Nations League.