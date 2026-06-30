Lena Wurzenberger zeigt auf der Tribüne, wie nah ihr das WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft geht. Die Frau von Bundestrainer Julian Nagelsmann ringt mit den Tränen.

Foxborough (dpa) – Die Ehefrau von Julian Nagelsmann litt nach dem schmerzhaften WM-Aus der Nationalmannschaft emotional sehr bewegt auf der Tribüne mit. Einsam saß Lena Wurzenberger auf einem der blauen Klappsitze, die traurigen Augen hinter einer Sonnenbrille verborgen. Wer die Mimik der früheren Sportjournalistin sah, konnte die Tränen mehr als nur erahnen.

Den Liebsten der Stars, Trainer und Betreuer dürfte der Blick auf den Rasen nicht minder wehgetan haben, als es die Protagonisten selbst schmerzte. Das Elfmeter-Drama gegen Paraguay und das verpasste Achtelfinale ging allen sehr nahe. Im mit geschminkten Deutschland-Fahnen verzierten Gesicht der Partnerin des Bundestrainers war dieser Schmerz besonders stark zu sehen. Traurig fühlte sie mit Nagelsmann.

Der Fußball-Trainer und Wurzenberger sind seit 2022 ein Paar. In diesem Jahr wurde über eine Hochzeit berichtet.