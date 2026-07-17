Mit Spannung wird der erste Auftritt von Robert Lewandowski in der MLS gegen Thomas Müller erwartet. Doch Rauch nach Waldbränden macht das Spiel unmöglich.

Chicago (dpa) – Wegen schlechter Luftqualität ist das Debüt von Robert Lewandowski für die Chicago Fire in der nordamerikanischen MLS gegen die Vancouver Whitecaps und Thomas Müller abgesagt worden. Die für den heutigen Donnerstag (Ortszeit) in Chicago geplante Fußball-Partie wurde auf den 6. Oktober verschoben, wie die Teams mitteilten.

Die Entscheidung sei gemeinsam mit Experten mit Blick auf die Gesundheit sowie Sicherheit von Fans, Spielern und allen am Spiel beteiligten Personen getroffen worden, hieß es weiter. Für den früheren Bundesligastürmer Lewandowski wäre es nach seinem Wechsel vom FC Barcelona das erste Spiel für seinen neuen Club gewesen. In der Region Chicago wurde die Luftqualität von «sehr ungesund» bis «gefährlich» eingestuft.

Auch New York betroffen

Waldbrände in Kanada und Minnesota haben gewaltige Rauchwolken verursacht, die über weite Teile des Nordostens der USA ziehen. Betroffen ist neben Städten wie Chicago und Detroit auch New York, in dessen Nähe das WM-Finale stattfinden soll.

New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul bewertete die Situation am Donnerstag mit Blick auf die Gesundheit der Bevölkerung als «sehr ernst» und «sehr ungesund». Sie rief erneut zum Tragen von Masken im Freien auf.

Im benachbarten East Rutherford findet am Sonntag (21.00 Uhr MESZ) das WM-Endspiel zwischen Europameister Spanien und Titelverteidiger Argentinien statt. Noch ist unklar, ob die aktuelle Lage Auswirkungen auf das Spiel haben wird. Prognosen gehen davon aus, dass sich die Luftqualität von Samstag an bessern wird.