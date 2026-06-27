Für Cody Gakpo wird Fußball während der WM zur Nebensache. Der Oranje-Stürmer erlebt einen persönlichen Schicksalsschlag.

Kansas City (dpa) – Kurz vor dem ersten K.o.-Runden-Spiel gegen Marokko hat Oranje-Star Cody Gakpo einen familiären Schicksalsschlag zu verkraften. Die Freundin des niederländischen Fußball-Nationalspielers teilte via Instagram mit, dass das gemeinsame Baby des Paars während der Schwangerschaft gestorben sei.

«Mit gebrochenem Herzen teilen wir die schreckliche Nachricht, dass unser kleiner Junge während der Schwangerschaft gestorben ist», schreibt Noa van der Bij. «Danke euch für alle Liebe und Unterstützung.»

Gakpo trauert

Gakpo und seine Freundin hatten am 30. Mai via Instagram verkündet, dass sie wieder Nachwuchs erwarten. Das Paar hat bereits einen zwei Jahre alten Sohn. Der Stürmer vom FC Liverpool bat via Instagram darum, die Privatsphäre seiner Familie zu respektieren. «Das ist eine unglaublich schwere Zeit für unsere Familie», schrieb Gakpo in seiner Instagram-Story.

Gakpos Freundin schrieb weiter, der zweite Sohn habe Elijah Raphael Gakpo heißen sollen. Um die tiefe Trauer irgendwie zu verarbeiten, habe das Paar eine Kerze in einer Kirche angezündet. «Danach sind wir mit unserem Sohn Samuel auf den Spielplatz neben der Kirche gegangen. Da war auch ein anderes Kind. Sein Name war Elijah. Gott hätte uns kein schöneres Signal geben können. Er hat uns daran erinnert, dass unser kleiner Junge nie weit weg ist.»