Sammer über Neuer und die WM: «Muss ihn mitnehmen»

München (dpa) – Ex-Nationalspieler Matthias Sammer hat sich klar für eine WM-Teilnahme von Torwart Manuel Neuer ausgesprochen. «Manuel ist ein Weltklasse-Torhüter mit einer Weltklasse-Ausstrahlung. Dazu kommt ein Weltklasse-Charakter», sagte der sportliche Berater von Borussia Dortmund und ehemalige Sportchef des FC Bayern München der «Sport Bild». «Manuel ist so gut, dass man ihn mitnehmen muss. Ich sehe keine Konstellation, in der Manuel der Gruppe nicht guttun würde. Dafür muss er selbst das aber auch wollen.» Der 39 Jahre alte Neuer sei «noch immer außergewöhnlich», sagte Sammer.

Neuer hatte nach der Heim-EM 2024 seine Karriere in der Nationalmannschaft für beendet erklärt und diese Position in den vergangenen Monaten auch stets wiederholt. Sein designierter Nachfolger Marc-André ter Stegen hat seinen Stammplatz beim FC Barcelona verloren und war zudem monatelang verletzt. Ende des Jahres gab er zwar sein Comeback, reiste nun aber nach Berichten der Zeitung «Sport» wegen einer Verletzung in der Vorbereitung auf den spanischen Supercup aus Saudi-Arabien ab. In der Nationalmannschaft spielte zuletzt Oliver Baumann.