Norwegens Fans setzen auf ihren Ruder-Schlachtgesang. Doch vor dem WM-Achtelfinale kontern die brasilianischen Anhänger kreativ - mit einer eigenen Samba-Version.

New York (dpa) – Brasilianische Fans haben vor dem WM-Achtelfinale gegen Norwegen den bekannten Ruder-Schlachtgesang der Wikinger mit einer Samba-Version aufgegriffen. Zu den Klängen des brasilianischen Funk-Hits «Dança do Créu» ahmten sie die charakteristischen Ruderbewegungen der norwegischen Fußball-Fans nach, wie Videoaufnahmen aus New York zeigen.

Mit dem schon legendären Jubel-Ruder-Ritual haben sich die Skandinavier vor und während der WM einen Namen gemacht. «Das Rudern ist ein Markenzeichen der norwegischen Fans geworden. Es gehört zu dieser WM. Andere Nationen machen es jetzt auch. Es ist etwas, woran man sich nach dem Turnier erinnern wird», sagte Norwegens Coach Stale Solbakken bei der Pressekonferenz vor der Partie.

Direkte WM-Bilanz spricht für Norwegen

Die Skandinavier treffen am Sonntag (22.00 Uhr/MagentaTV) im MetLife Stadium in East Rutherford – einem Vorort von New York – auf Brasilien. Nach ihrem ersten K.-o.-Sieg bei einer WM wollen sie nun auch erstmals ins Viertelfinale einziehen. Beim bisher einzigen WM-Duell 1998 hatte der Rekordweltmeister in der Gruppenphase gegen Norwegen mit 1:2 verloren.

Im Mittelpunkt der Partie stehen auch zwei Offensivspieler: Norwegens Erling Haaland kommt bei dem Turnier bislang auf fünf Tore, der brasilianische Angreifer Vinícius Júnior auf vier Treffer.