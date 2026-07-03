Gegen Kroatien dreht Portugal die Partie und zieht ins Achtelfinale ein. Im Anschluss lässt sich der Superstar des Teams lautstark und emotional feiern.

Toronto (dpa) – Portugals Fußballstar Cristiano Ronaldo hat sich nach dem Einzug ins WM-Achtelfinale von zahlreichen Fans in Toronto feiern lassen. Wie auf einem von Ronaldo auf der Plattform X veröffentlichten Video zu sehen ist, trat der 41-Jährige nach dem 2:1 gegen Kroatien auf den Balkon des Mannschaftshotels, winkte den lautstark jubelnden Anhängern zu und forderte sie mit Gesten zu noch lauteren Jubelrufen auf.

In dem 46 Sekunden langen Video applaudiert der Rekordnationalspieler den Fans schließlich selbst. Viele der Anhänger tragen portugiesische Trikots. Seinen Beitrag versah Ronaldo mit einem roten Herz und dem Wort «Toronto».

Beim Sieg im Sechzehntelfinale gegen Kroatien hatte Ronaldo vor 43.036 Zuschauern in der 68. Minute per Foulelfmeter den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich erzielt.