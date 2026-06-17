Transfers
Real Madrid holt Portugals WM-Star Bernardo Silva
Manchester City - Aston Villa
Pep Guardiola verabschiedete sich bereits im Mai von Silva (Archivbild)
Alastair Grant. DPA

Von ManCity zu Real: Portugals Bernardo Silva wechselt nach der WM auf allerhöchstem Niveau.

Madrid (dpa) – Der portugiesische Fußball-Star Bernardo Silva wechselt ablösefrei von Manchester City zu Real Madrid. Wie der Rekordsieger der Champions League mitteilte, unterschrieb der WM-Teilnehmer einen Vertrag bis zum Sommer 2028 bei den Königlichen.

Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler war vor neun Jahren aus Monaco zu ManCity gewechselt und dort unter Trainer Pep Guardiola zum Weltklassespieler gereift. Bei Real trifft Silva nach der WM auf seinen Landsmann José Mourinho als Chefcoach.

© dpa-infocom, dpa:260617-930-237248/1

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