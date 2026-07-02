Geht jetzt alles sehr schnell? Julian Nagelsmann ist nach seiner Rückkehr nach Deutschland in der DFB-Zentrale. Auch Rudi Völler wird gesichtet. Der Bundestrainer-Wunschkandidat steht ohnehin fest.

Frankfurt/Main (dpa) - Julian Nagelsmann fuhr nach dem Rapport in der DFB-Zentrale in einer Limousine vom Hof. Auch Rudi Völler gab aus seinem Auto heraus nur ein kurzes Handzeichen - aber keinen Kommentar. Nach dem WM-Debakel in Amerika steht eine rasche Klärung der Bundestrainer-Frage bevor.

Der Deutsche Fußball-Bund schweigt noch. Doch die Anzeichen verdichten sich, dass die Zeit von Nagelsmann bei der Nationalmannschaft vorbei ist. Jürgen Klopp ist als Top-Kandidat für die Nachfolge weiter in den USA und analysiert für MagentaTV die WM-Spiele.

Schon vor dem Gipfeltreffen mit der Sportlichen Leitung um Völler und Nagelsmann in Frankfurt hatte DFB-Präsident Bernd Neuendorf nach dpa-Informationen gleich nach seiner Rückkehr aus den USA einen ausgewählten Kreis um hauptamtliche Führungskräfte und Spitzenfunktionäre des Verbandes in einer E-Mail über das weitere Vorgehen informiert.

Darin bekräftigte der Verbandschef demnach wie schon am Tag nach dem WM-Aus noch in Winston-Salem auch in diesem Kreis, «nicht zur Tagesordnung» übergehen zu wollen. Nur einen Tag später veröffentlichte die «Bild»-Zeitung dann die Fotos von Nagelsmann und Völler vom DFB-Campus. Einem Bericht der «Frankfurter Rundschau» zufolge soll die Ablösung von Nagelsmann ausgemachte Sache und bis zum Wochenende durch sein. Der Verband äußerte sich bislang nicht.

Gibt es das große Personal-Aufräumen?

Was sich anbahnt: Nicht nur Nagelsmann wird gehen müssen. Auch die Zukunft von Völler als Sportdirektor und Geschäftsführer Andreas Rettig ist keinesfalls sicher. Die Enttäuschung über die dritte WM-Blamage in Serie ist - auch an der DFB-Basis - so massiv, dass jetzt das ganz große Aufräumen folgen könnte. Völler und Rettig standen Nagelsmann im Vorlauf der WM und während des Turniers eng an der Seite.

Absegnen muss die Trennung der 14-köpfige Aufsichtsrat der DFB GmbH & Co. KG. um den Vorsitzenden Andreas Wehrle, Vorstandsvorsitzender beim VfB Stuttgart. Wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr, gab es schon vor der WM ein großes Murren, als im März Nagelsmann ehemaliger Co-Trainer in Hoffenheim, Alfred Schreuder, als weiterer Assistent für die WM-Mission verpflichtet wurde. Die Personalie soll nur knapp genehmigt worden sein.



Jetzt kommen alle Dinge, die das Trio verantwortete, auf den Prüfstand. Personalentscheidungen von der Rückholaktion von Manuel Neuer bis zur Positionierung von Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger sind eine Sache. Falsche Strategie-Entscheidungen wie die ständigen Familienbesuche im Hotel The Graylyn Estate in Winston-Salem werden hinterfragt.

Laut «Bild» hat Nagelsmann eine Bedenkzeit bekommen, selbst den Rücktritt einzureichen. Den hatte der 38-Jährige unmittelbar nach dem schmerzhaften Aus im Elfmeterschießen in der WM-Zwischenrunde gegen Paraguay abgelehnt. «Ich laufe nicht weg!», war sein Kernsatz. Offiziell wird über Details nicht gesprochen. Aber selbstverständlich geht es bei einer Vertragslaufzeit bis zur EM 2028 um sehr viel Geld. Eine Millionensumme steht im Raum.

Ex-Größen fällen Urteil

Das öffentliche Urteil über Nagelsmann ist längst gesprochen. Eine Armada an Ex-Nationalspielern fiel über den Chefcoach und den bedauernswerten Zustand der von ihm verantworteten Nationalmannschaft mit Fallbeil-Urteilen her.

Auch Völler klang in den ersten Analysen skeptisch, wie es nun weitergehen soll. «Ich bin überzeugt, dass er wahrscheinlich der Richtige ist, um weiterzumachen.» Wahrscheinlich. Also nicht ganz sicher. Wahrscheinlich ist nun, dass auch die Zeit des ewigen Rudi beim DFB vorbei ist. Es wäre ein bitteres Ende nach bewegten Jahrzehnten als Nationalspieler, Teamchef und Sportdirektor.

Der Nagelsmann gegenüber ultrakritisch eingestellte Medien-Boulevard ging schon vor den von Neuendorf einberufenen Gesprächen ganz fest von einer Blitzlösung, sprich Blitztrennung, aus. Und schiebt Klopp mit großen Überschriften mächtig an ins höchste deutsche Fußballamt.

Löw bekam sehr viel Zeit

Dass sich die Fans des deutschen Teams nach dem nächsten frustrierenden Turnier wieder auf eine Sommer-Hängepartie einstellen müssen, ist jetzt nicht erwartbar. Anno 2018 durfte Joachim Löw erst im Cabrio durch den Schwarzwald brausen, um seinen russischen WM-Schmerz zu verarbeiten.

Neuendorf hätte jeden Grund, von Nagelsmann enttäuscht zu sein. Als Mitglied des FIFA-Councils um Gianni Infantino könnte er jetzt auch noch in den USA sein und jeden Tag in einer anderen Stadt auf einem der riesigen Polstersessel auf der VIP-Tribüne sitzen und wirklich guten Fußball von Norwegens Fußball-Ruderern um Erling Haaland oder Argentiniens Lionel Messi sehen.

Aber er steht zu Hause unter Druck. Zum zweiten Mal wurde in seiner Amtszeit eine WM verbockt. Nach Katar 2022 war er noch frisch im Amt, in vielen Dingen überfordert. Hansi Flick durfte bleiben. Ein Fehler in der Rückbetrachtung. Jetzt musste er wieder früh heimfliegen, als wieder sportlich ramponierter Präsident.

Lehren aus Katar 2022

Auch unschöne Übungen können einen Meister machen. 2022 nannte Neuendorf in seinem Live-Statement am Flughafen in Doha den damaligen Bundestrainer Hansi Flick namentlich als Teilnehmer der Aufarbeitungsrunde. Diesmal fiel der Name Nagelsmann in der Passage nicht. Dennoch durfte der in Frankfurt antanzen.

Der Bundestrainer hatte vorsorglich versichert, dass er bereit sei für einen Austausch guter Gründe. «Die Argumente liefere ich den Bossen. Jeder weiß, wie ich als Trainer ticke», sagte er in dem für ihn nach Niederlagen so typischen Duktus, den ihm die Kritiker als dünnhäutig und schnell beleidigt auslegen.

Klopp als TV-Sunnyboy

Fast unfair ist da der Vergleich mit Klopp, der als TV-Sunnyboy Fan-Herzen gewinnt. Ohne Verantwortung, aber mit sehr viel verbaler Finesse und hohem Fußball-Sachverstand. Aus seinem Umfeld klingt lärmendes Schweigen. Wie ein Signal, dass schon die notwendigen Drähte gelegt werden. Welche Rolle spielt dabei diesmal Hans-Joachim Watzke, der mächtige Chef der Bundesliga und DFB-Vizepräsident. Er ist aus Dortmunder Tagen mit Klopp bestens vertraut.

Drähte legen muss auch Neuendorf. Der DFB ist unverändert ein schwieriges Konstrukt, in dem Hierarchien eingehalten werden müssen. Schon hört man aus Landesverbänden, dass man doch bitteschön zumindest nach einer Meinung gefragt werden möchte, wie der deutsche Fußball jetzt zu retten ist. Der Klopp-Deal könnte sehr teuer werden. Und nicht jeder mag die Alphatier-Art des 59-Jährigen, der ja auch noch bei Red Bull als Head of Global Soccer losgeeist werden muss.

Berlins Verbandschef Bernd Schultz sagte: «Ich wünsche mir, dass eine breite Diskussion geführt wird.» Es könne nicht nur um die Nationalmannschaft gehen. Die Stars der Zukunft werden in der Fläche entwickelt. Auch da liegt viel im Argen. Auch Völler müsse sich erklären, meinte Schultz. Zumindest in der DFB-Zentrale ist dies nun erledigt. Die öffentliche Verkündung steht an.