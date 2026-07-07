Kommt jetzt auch noch eine Musikkarriere dazu? DJ Kygo veröffentlicht einen alten Rap-Song des norwegischen Torjägers Erling Haaland - und erfüllt damit ein Versprechen.

Miami (dpa) – Jetzt feiern die Norweger nicht nur Erling Haalands Tore, sondern auch noch seine Töne. Der bekannte norwegische DJ und Musikproduzent Kygo hat in den sozialen Medien einen zehn Jahre alten Rap-Song des Fußball-Stars veröffentlicht. 2016 habe Haaland ein Lied namens «Kygo Jo» kreiert, erklärte der 34-Jährige bei Instagram. Er habe inzwischen einen Remix daraus gemacht und beschlossen, diesen zu veröffentlichen, sollte Norwegens Torjäger im WM-Achtelfinale gegen Brasilien treffen. Und Kygo hielt sein Versprechen.

Haaland erzielte beim 2:1-Sieg der Skandinavier gegen die Südamerikaner sogar gleich zwei Tore und trifft mit Norwegen im Viertelfinale in Miami am Samstag (23.00 Uhr) auf England. Ob ihn sein Song von einst und das Video mit den vielen emotionalen Bildern, das Kygo dazu gepostet hat, nun zusätzlich beflügeln wird?