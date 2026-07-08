Der britische Thronfolger und FA-Präsident fehlt am Samstag, könnte aber beim Finale dabei sein - sollte England den Einzug schaffen. Ein anderer Vertreter der europäischen Royals reist aber an.

London (dpa) – Die englische Fußballnationalmannschaft muss bei ihrem WM-Viertelfinalspiel gegen Norwegen auf royale Unterstützung verzichten. Thronfolger Prinz William (44), der auch Präsident des englischen Fußballverbands FA ist, wird nicht zu dem Spiel am Samstag (23 Uhr/MESZ) in die USA reisen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Palastkreisen erfuhr. William ist für seine leidenschaftlichen Jubelszenen auf der Tribüne bekannt. Die könnte es aber trotzdem bei dieser WM noch geben: William hatte zuletzt angedeutet, im Stadion dabei sein zu wollen, sollten die Three Lions das Finale erreichen.

Die Norweger können hingegen schon jetzt auf ihre Royals zählen. Wie der Palast in Oslo mitteilte, wird Kronprinz Haakon (52) für das Spiel in die US-Metropole Miami reisen. Zu einem Zusammentreffen auf der Tribüne zwischen den beiden Thronfolgern dürfte es bei diesem Turnier wohl nicht mehr kommen.