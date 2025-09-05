Bei der historischen Niederlage in der Slowakei gibt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ein miserables Bild ab. Das spiegelt sich auch in den internationalen Pressestimmen wider.

Bratislava (dpa) – Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft erlebt beim Start in die Qualifikation zur WM 2026 eine denkwürdige Niederlage. Das schreiben internationale Medien nach dem 0:2 in der Slowakei:

Slowakei

«Pravda»: «Lauter Vorzugsschüler mit Sternchen, eine Weltklasseleistung der Slowaken. Und (Nationaltrainer) Calzona? Der hat seine Kritiker zum Schweigen gebracht. Eine perfekte Teamleistung führten die slowakischen Fußballer beim sensationellen 2:0-Sieg gegen Deutschland vor.»

«Aktuality.sk»: «Fantastisch in der Beweglichkeit! Die Slowakei hat mit einer fantastischen Leistung den Giganten aus Deutschland zum Schweigen gebracht.»

«TASR» (staatliche Nachrichtenagentur): «Ein riesiger Erfolg! Die Slowakei schreibt mit dem 2:0-Heimsieg über den Superfavoriten Deutschland Geschichte. Die Deutschen verloren erst ihr viertes von 105 WM-Qualifikationsspielen bisher, zum ersten Mal auswärts.»

«Sme»: «Die Slowaken schafften, was niemand anderem gelang. Der Real-Verteidiger (Rüdiger) war auf den Knien und auf dem Hintern. Die slowakische Fußball-Nationalmannschaft schaffte zum Auftakt der WM-Qualifikation 2026 einen der wertvollsten Siege seit der Staatsgründung. (...) Die Deutschen verloren vor dem Spiel in Bratislava niemals zuvor ein Auswärtsspiel in einer WM-Qualifikation.»

«STVR» (öffentlich-rechtlicher TV- und Radiosender): «In Bratislava wurde eine Fußballsensation geboren.»

England

«Daily Mail»: «Ein wütender Bastian Schweinsteiger schimpft über Deutschland nach der überraschenden 0:2-Niederlage in der Slowakei – und kritisiert Florian Wirtz, Nick Woltemade und Co. heftig.»

Spanien

«Marca»: «Die Tore von Hancko und Strelec besiegeln das Schicksal einer deutschen Mannschaft, der es an Durchschlagskraft mangelt.»

«AS»: «Deutschland ist ein Drama. Die Slowakei demütigte eine in jeder Hinsicht enttäuschende deutsche Mannschaft. Der Atlético-Spieler Hancko erzielte den ersten Treffer. (...) Real Madrids Rüdiger, der bei beiden Toren im Fokus stand, erlebte einen besonders bitteren Abend.»

Italien

«Corriere dello Sport»: «Großer Coup für die Slowakei von Calzona, die am ersten Spieltag der Gruppe A Deutschland mit 2:0 besiegt.»

Frankreich

«L'Équipe»: «Deutschland unterliegt in der Slowakei, gibt Anlass zur Sorge und startet schlecht in die WM-Qualifikation.»

Schweiz

«Blick»: «Nagelsmann sauer – deutsches Debakel zum WM-Quali-Start.»

«Neue Zürcher Zeitung»: «0:2 in der Slowakei: Wäre der Deutsche Fußball-Bund ein Club, hätte es Konsequenzen für Trainer Nagelsmann. In der WM-Qualifikation zeigt sich: In den bald zwei Jahren unter Nagelsmann hat das Team keinen Schritt nach vorn getan.»

Österreich

«Kronen Zeitung»: «Deutschland fängt sich 0:2-Watschn in der Slowakei.»