Die Party englischer Fans in heimischen Kneipen drohte beim WM-Spiel gegen Mexiko wegen der nächtlichen Anstoßzeit auszufallen. Doch jetzt gibt es eine gute Nachricht für die Anhänger und die Wirte.

London (dpa) – Die britische Regierung hat den Weg für eine große Pubs-Party bis in die frühen Morgenstunden während des WM-Achtelfinals von England frei gemacht. Kneipen und Bars dürfen in der englischen Nacht zu Montag bis 5.00 Uhr morgens geöffnet bleiben, damit Fußballfans sich dort das K.-o.-Spiel der Three Lions gegen Mitgastgeber Mexiko anschauen und gemeinsam feiern können.

«Der Fußball kehrt vielleicht nach Hause zurück, aber wir sorgen dafür, dass die Fans das nicht müssen», sagte Premierminister Keir Starmer in einer Pressemitteilung der Regierung. Dies sei eine gute Nachricht für die Fans, Kneipen und Veranstaltungsorte, «die unsere Gemeinden zusammenbringen. Das ganze Land wird hinter der Mannschaft stehen. Auf geht’s, England!».

Die Zeit drängte

Die Partie in Mexiko-Stadt wird in der englischen Nacht zu Montag um 1.00 Uhr angepfiffen und könnte bei Verlängerung und Elfmeterschießen weit nach 3.00 Uhr zu Ende sein. Zuvor hatte England die Sperrstunde für die Lokale bei späten WM-Spielen der Nationalmannschaft um Torjäger Harry Kane und Trainer Thomas Tuchel nur bis 2.00 Uhr verlängert.

Vor der neuen Regelung hätten die Lokale bei den Kommunalverwaltungen Ausnahmen beantragen müssen. Allerdings gaben Stadträte zu bedenken: Die Zeit für die Erteilung einer vorübergehenden Veranstaltungsgenehmigung bei Anträgen, die nach Englands Weiterkommen im Sechzehntelfinale eingereicht wurden, hätte nicht ausgereicht. Auch deshalb hatten die Liberaldemokraten eine pauschale Verlängerung der Öffnungszeiten gefordert.

Der Innenminister hat laut Regierungsangaben die gesetzliche Befugnis, die Öffnungszeiten bei Anlässen von «außergewöhnlicher internationaler, nationaler oder lokaler Bedeutung» zu verlängern.