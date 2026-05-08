Panini bringt sein WM-Sammelalbum mit Rekordumfang auf den Markt: 980 Sticker auf 112 Seiten. Welche Spieler auf den Klebefeldern des DFB-Teams zu finden sind - und welche bekannten Namen nicht.

Frankfurt/Main (dpa) – Die verletzten Serge Gnabry und Marc-André ter Stegen gehören im Panini-Sammelalbum für die Fußball-WM zum deutschen Angebot. Dafür fehlen in der Sammeledition, die Panini zum Verkaufsstart bekanntgegeben hat, einige bekannte Nationalspieler, darunter der voraussichtliche DFB-Stammtorwart Oliver Baumann.

Offensivspieler Gnabry hatte seine WM-Teilnahme wegen einer Oberschenkelverletzung im April abgesagt. Torwart ter Stegen wartet nach einer Operation auf seine Rückkehr. Das Album geht nach Angaben von Panini in Deutschland ab dem 8. Mai schrittweise in den Verkauf.

Das steckt hinter der ungewöhnlichen Zusammenstellung

Auf den Klebefeldern der Heft-Doppelseite zum DFB-Team sind neben Gnabry und ter Stegen unter anderem die als gesetzt geltenden Joshua Kimmich, Jonathan Tah und Florian Wirtz abgebildet. Auch die Routiniers Leon Goretzka und Leroy Sané sind dabei, neben Baumann fehlt auch der zuletzt starke Stürmer Deniz Undav. Der Grund für die – für viele Fans etwas ungewöhnliche – Zusammenstellung ist nach Panini-Angaben der Redaktionsschluss für die Kader der 42 frühzeitig qualifizierten Teams am 12. Januar.

Anders als im finalen WM-Kader, wo 26 Spieler berufen werden können, ist auf der DFB-Doppelseite des Panini-Albums nur Platz für 18 Spieler. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seine vorläufige Kader-Nominierung für den 21. Mai angekündigt. Seinen finalen Kader für die WM in den USA, Kanada und Mexiko muss der Bundestrainer bis zum 1. Juni bei der FIFA melden.

Pro Team können Sammlerinnen und Sammler 18 Spielerbilder einkleben, hinzu kommen das Mannschaftsfoto und das Verbandswappen. Durch die erhöhte Teilnehmerzahl auf 48 Nationen gibt es so viele Bilder wie noch nie: Panini bildet in der Kollektion auf 112 Seiten Klebefelder für die Rekordzahl von 980 Stickern ab.

Der deutsche Kader im Sammelalbum

Diese 18 Spieler sind auf der Doppelseite des DFB-Teams abgebildet:

Marc-André ter Stegen

Jonathan Tah

David Raum

Nico Schlotterbeck

Antonio Rüdiger

Waldemar Anton

Ridle Baku

Maximilian Mittelstädt

Joshua Kimmich

Florian Wirtz

Felix Nmecha

Leon Goretzka

Jamal Musiala

Serge Gnabry

Kai Havertz

Leroy Sané

Karim Adeyemi

Nick Woltemade