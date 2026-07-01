Für Österreich ist das Sechzehntelfinale gegen Spanien ein ganz besonderes Spiel. Wenn es nach Bundespräsident Van der Bellen geht, sollen daran trotz des späten Anstoßes auch Kinder teilhaben.

Wien/Inglewood (dpa) – Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat vor dem ersten K.o.-Spiel der Nationalmannschaft bei einer Fußball-WM seit 1954 eine ungewöhnliche Bitte. «Liebe Eltern», beginnt der 82-Jährige seine Ansprache in einem bei Facebook geteilten Video. Er habe eine Bitte, im Namen der Kinder. «Lassen Sie sie heute, also am Donnerstag, ein wenig länger aufbleiben», sagte Van der Bellen.

Er erklärte: «Ja, bis spät in die Nacht hinein Fernsehen ist nicht gut. Ich weiß das. Aber drücken Sie diesmal ein Auge zu, damit die Kinder, die das wollen, unser Nationalteam live anfeuern können. Solche Erinnerungen nimmt man doch sein Leben lang mit. Und obendrein haben wir derzeit die letzten Tage vor den Ferien.» Er wünsche allen Kindern «viel Spaß beim Anfeuern». Die Partie in Inglewood bei Los Angeles findet um 12.00 Uhr Ortszeit statt. In Österreich ist es dann 21.00 Uhr.