Österreich reist mit einem Testspielsieg gegen Tunesien zur Weltmeisterschaft in die USA - trotz Unterzahl. Norwegen gewinnt auch ohne Erling Haaland gegen Schweden, die Türkei zeigt sich in Torlaune.

Wien (dpa) – WM-Generalprobe geglückt: Die österreichische Nationalmannschaft hat ihr letztes Vorbereitungsspiel vor der Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen. Die Mannschaft des deutschen Nationaltrainers Ralf Rangnick setzte sich im Wiener Ernst-Happel-Stadion mit 1:0 (0:0) gegen Tunesien durch. Ihren WM-Auftakt absolvieren die Österreicher am 17. Juni gegen Jordanien. Auch Norwegen und die Türkei sind erfolgreich.

Zum Matchwinner avancierte Dortmunds Marcel Sabitzer (63. Minute), der einen gut herausgespielten Konter auf Zuspiel von Mainz' Stefan Posch verwertete. Auch beim vorherigen Testspielsieg gegen Südkorea Ende März war Sabitzer der Siegtorschütze gewesen.

Die Österreicher waren ab der 36. Minute nur noch zu zehnt, nachdem Bayern-Mittelfeldspieler Konrad Laimer nach einem Handspiel als letzter Mann die Rote Karte gesehen hatte. Ben Slimanes Freistoß daraus ging an die Latte. Während die Tunesier in der ersten Hälfte die besseren Torchancen hatten, waren die Gastgeber nach der Pause torgefährlicher und trafen zweimal Aluminium.

Norwegen und Türkei mit ersten Testspielsiegen

Die norwegische Nationalmannschaft hat auch ohne ihren Star Erling Haaland ohne Probleme Schweden bezwungen. Durch einen 3:1 (3:0)-Heimerfolg fuhr Norwegen den ersten Sieg im WM-Jahr ein. Jørgen Strand Larsen (9., 37.) und Leipzigs Antonio Nusa (18.) trafen für das Team von Nationaltrainer Ståle Solbakken. Die beiden Tore von Larsen bereitete Dortmunds Julian Ryerson vor. Für Schweden gelang Alexander Isak (76.) der Ehrentreffer.

Die Türkei bezwang in ihrem ersten WM-Vorbereitungsspiel Nordmazedonien mit 4:0 (2:0). Das Team von Nationaltrainer Vincenzo Montella startete furios: Nach elf Sekunden traf Frankfurts Can Uzun die Latte, nach 62 Sekunden ging die Türkei durch Orkun Kökçü in Führung. Uzun (16.) gelang in der ersten Hälfte doch noch sein erstes Länderspieltor, Deniz Gül (53.) und Barış Alper Yılmaz (70.) trafen nach der Pause.