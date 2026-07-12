Wettschulden sind auch für Norweger Ehrenschulden: Nach einem Online-Schlagabtausch zum WM-Viertelfinale gegen England ziert die Instagram-Seite von Norwegian nun das Logo eines britischen Rivalen.

Miami (dpa) – Den Instagram-Auftritt der norwegischen Fluggesellschaft Norwegian ziert heute das Logo des britischen Mitbewerbers British Airways. Grund dafür ist eine Online-Wette um das WM-Viertelfinale zwischen Norwegen und England: Norwegian hatte British Airways herausfordert, bei der Partie das Firmenlogo für einen Tag aufs Spiel zu setzen.

Nach der unglücklichen 1:2-Niederlage der Norweger nach Verlängerung löst die Airline ihre Wettschulden nun also ein: Seit der Nacht ist ihr Account mit dem Logo der Briten versehen. «Gut gespielt, England und British Airways», schrieb Norwegian dazu. «Wir lieben diesen neuen Look an euch», antwortete British Airways.

Andere Fluglinien hatten den kleinen Schlagabtausch in den vergangenen Tagen fleißig kommentiert. Nun würdigten sie die Norweger dafür, Wort zu halten. «Respekt an Norwegian!», schrieb etwa das Social-Media-Team von Malaysia Airlines. «Bei den meisten Fluggesellschaften würde es sechs Monate und 14 Genehmigungen dauern, um ein Logo zu ändern.»