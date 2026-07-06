Jetzt wollen alle nach Miami: Ganz Norwegen ist nach dem Sieg über Brasilien in WM-Ekstase. Ein Extra-Flug zum Viertelfinale war laut Airline nach wenigen Sekunden ausgebucht.

Oslo (dpa) – Norwegen im Fußballrausch: Nach dem überraschenden Viertelfinal-Einzug der Nationalmannschaft wollen viele Fans das Spiel gegen England am Samstag in den USA unbedingt vor Ort erleben. Ein eigens aufgelegter Sonderflug für norwegische Fußballfans von Oslo nach Miami war laut der Fluggesellschaft Norse Atlantic Airways im Handumdrehen ausverkauft.

«Das Interesse für den WM-Flug nach Miami war riesig, er war innerhalb von Sekunden ausgebucht», sagte Konzernchef Eiving Roald dem norwegischen Medium «Dagbladet». «Wir hätten problemlos drei oder vier Flugzeuge mit norwegischen Fans füllen können.» Nun prüft das Unternehmen, ob es einen weiteren Direktflug auf die Beine stellen kann.