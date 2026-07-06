Viertelfinale gegen England
Norweger im Fußballfieber: WM-Flieger binnen Sekunden voll
WM 2026 - Brasilien - Norwegen
Die Norweger hat das Fußballfieber gepackt: Rund 100.000 feierten nach dem Achtelfinal-Sieg gemeinsam in Oslo.
Javad Parsa. DPA

Jetzt wollen alle nach Miami: Ganz Norwegen ist nach dem Sieg über Brasilien in WM-Ekstase. Ein Extra-Flug zum Viertelfinale war laut Airline nach wenigen Sekunden ausgebucht.

Lesezeit 1 Minute

Oslo (dpa) – Norwegen im Fußballrausch: Nach dem überraschenden Viertelfinal-Einzug der Nationalmannschaft wollen viele Fans das Spiel gegen England am Samstag in den USA unbedingt vor Ort erleben. Ein eigens aufgelegter Sonderflug für norwegische Fußballfans von Oslo nach Miami war laut der Fluggesellschaft Norse Atlantic Airways im Handumdrehen ausverkauft.

«Das Interesse für den WM-Flug nach Miami war riesig, er war innerhalb von Sekunden ausgebucht», sagte Konzernchef Eiving Roald dem norwegischen Medium «Dagbladet». «Wir hätten problemlos drei oder vier Flugzeuge mit norwegischen Fans füllen können.» Nun prüft das Unternehmen, ob es einen weiteren Direktflug auf die Beine stellen kann.

© dpa-infocom, dpa:260706-930-342969/1

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