Die Niederlande verpatzen ihren Abschied vom heimischen Publikum vor dem Abflug zur WM. In Rotterdam trifft ausgerechnet ein bei Feyenoord aktiver Legionär für Algerien.

Rotterdam/Lüttich (dpa) – Die Fußball-Nationalmannschaft der Niederlande hat vor der WM in den USA, Kanada und Mexiko einen herben Rückschlag kassiert. Das Team von Cheftrainer Ronald Koeman unterlag im Härtetest gegen Algerien in Rotterdam mit 0:1 (0:0). Den Treffer erzielte der bei Feyenoord spielende Anis Hadj Moussa mit einem Traumtor in der Schlussphase (86. Minute).

Dabei begannen die Niederlande stark, Donyell Malen traf zu Beginn der Partie etwa nur den Pfosten. Danach glänzte wiederholt Algeriens Torhüter Luca Zidane, Sohn des französischen Weltmeisters Zinédine Zidane. Als sich beide Teams zunehmend neutralisierten, erzielte Hadj Moussa seinen ersten Länderspieltreffer.

Die Niederlande um Kapitän Virgil van Dijk hatten sich bei den letzten großen Turnieren stetig gesteigert und bei der EM 2024 in Deutschland das Halbfinale erreicht. In ihrer WM-Gruppe F treffen sie zum Auftakt am 14. Juni auf Japan. Algerien startet in Gruppe J am 17. Juni gegen Titelverteidiger Argentinien.

DR Kongo gegen Dänemark torlos

Das Team der Demokratischen Republik Kongo hat sich in seinem ersten WM-Härtetest derweil vom nicht qualifizierten Dänemark torlos getrennt. Die in der Vorbereitung durch den Ebola-Ausbruch in ihrer Heimat geplagten Kongolesen waren im belgischen Lüttich das durchaus gefährlichere Team. Angreifer Cedric Bakambu vergab in der ersten Halbzeit frei aufs dänische Tor zulaufend die beste Chance der Partie.

Test in Spanien abgesagt

In Belgien bereitet sich die DR Kongo, deren Spieler allesamt fernab der Heimat leben und spielen, auf ihre zweite WM-Teilnahme nach 1974 vor. Unklar ist, ob es einen weiteren Test geben wird. Die DR Kongo sollte am 9. Juni in der La Línea de la Concepción in der Provinz Cádiz zu einem Testspiel gegen Chile antreten. Doch der Bürgermeister der Stadt, Juan Franco, sagte die Partie aufgrund von Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit dem Ausbruch der tödlichen Viruskrankheit in dem zentralafrikanischen Land ab.

Die DR Kongo hatte wegen des Ebola-Ausbruchs im Osten des Landes bereits ein geplantes dreitägiges Trainingslager sowie eine Abschiedsveranstaltung mit Fans in der Hauptstadt Kinshasa abgesagt. Ende Mai verhängten die drei WM-Gastgeber angesichts des Ausbruchs Einreisebeschränkungen für Menschen mit vorherigen Aufenthalten im Kongo, in Uganda oder dem Nachbarland Südsudan. Bislang plant das Team, sein Quartier ab dem 11. Juni in Houston aufzuschlagen.