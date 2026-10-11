Anders als in der Vergangenheit üblich wurde in diesem Jahr im Herbst eine lange Länderspielpause mit vier Partien gespielt. Rudi Völler kritisiert das neue Format - auch mit Blick in die Zukunft.

München (dpa) – DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat das neue Format des FIFA-Kalenders mit einer langen Länderspielpause im Herbst kritisiert. «Diese Lösung ist natürlich nicht gut», sagte Völler im «Doppelpass» bei Sport1 über die XXL-Pause mit vier Spielen am Stück. «Ich hoffe – obwohl es ja im Moment schon feststeht – dass die FIFA oder beziehungsweise UEFA das noch mal überdenkt und das vielleicht wieder ändert.»

Anders als in der Vergangenheit üblich, teilt der neue FIFA-Kalender die Länderspiel-Termine im Herbst im neuen Format in zwei statt bisher drei – und dabei in eine lange und eine kurze Pause auf. Die FIFA solle das Format statt einer langen Länderspielpause mit vier Spielen lieber in zwei Blöcke mit drei Spielen aufteilen oder wieder zurück zum alten Format mit drei Pausen kehren, sagt der 66-Jährige. «Aber jetzt die vier am Stück, das ist einfach nicht gut gewesen», sagte Völler.

Vier-Qualifikations-Spiele am Stück?

Der Bundestrainer teile die Einschätzung zum neuen FIFA-Kalender. «Ich habe auch mit Jürgen Klopp noch lange telefoniert wegen dieser vier Spiele, der das auch so sieht», sagte Völler. Die deutsche Nationalmannschaft habe die vier Spiele mit den zwei Kadern gut auffangen können, das gelte aber nicht für alle Nationen. «Viele Länder können das gar nicht, da müssen die permanent durchspielen, und dann ist natürlich auch die Verletzungsgefahr enorm.»

In diesem Jahr wäre die XXL-Länderspielpause mit der Nations League noch zu bewältigen gewesen, «aber wenn dann die Qualifikation ansteht – du willst ja beim Turnier dabei sein – dann musst du natürlich permanent fast immer die gleichen Spieler aufstellen», blickt Völler in den Herbst kommenden Jahres mit der EM-Qualifikation. «Da habe ich auch mit Jürgen, haben wir schon drüber gesprochen, dann haben wir wahrscheinlich vier Quali-Spiele am Stück im September und Oktober. Da kannst du nicht mehr rotieren.»