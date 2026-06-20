Die Türkei und Haiti sind schon raus. Anders als bei zurückliegenden WM-Turnieren ist die Tordifferenz nicht mehr so wichtig bei Punktgleichheit wie der direkte Vergleich.

Santa Clara (dpa) – Der türkische Starspieler Arda Güler war untröstlich: «Wir sind richtig, richtig traurig», sagte er, als er nach null Punkten und null Toren aus den ersten zwei Spielen schon das WM-Aus seines Teams kommentieren musste. Zwar können die Türken theoretisch noch nach Punkten mit einem Gruppenkontrahenten gleichziehen. Aber trotzdem stehen sie selbst bei einem hohen Sieg zum Vorrunden-Abschluss gegen die USA als Gruppenletzter fest. Verantwortlich dafür ist eine neue Regelung bei dieser WM: Anders als bei der WM in Katar 2022 zählt bei Punktgleichheit zuerst der direkte Vergleich und dann erst die Tordifferenz. Und die beiden betroffenen direkten Vergleiche hat die Türkei verloren.

So stehen die Türkei und Haiti bereits jeweils als Gruppenletzte fest, obwohl bei der erstmals mit 48 Mannschaften ausgetragenen Fußball-Weltmeisterschaft 32 Teams die K.-o.-Runde erreichen, darunter auch die acht besten der zwölf Gruppendritten. Anderen Mannschaften droht ein ähnliches Schicksal. Bei der Regelung nach Punktgleichheit von zurückliegenden Weltmeisterschaften hätten sie noch eine Chance aufs Weiterkommen gehabt. Die Türken und Haiti hätten mit hohen Siegen zum Vorrunden-Abschluss noch auf Platz drei springen und dann hoffen können, dass sie damit zu den besten Gruppendritten gehören.

Darum wird der jetzige Modus als fairer empfunden

Die Idee hinter der Anpassung: Wer den direkten Konkurrenten schlägt, soll auch vor ihm stehen. Diese Regelung wird häufig als gerechter empfunden. Außerdem werden einzelne Kantersiege von Teams gegen Außenseiter so nicht überbewertet. Die UEFA wendet die Regel unter anderem bei der Fußball-EM an.