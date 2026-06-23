Der deutsche NBA-Profi Moritz Wagner sorgt vor seinem Besuch beim Spiel der DFB-Auswahl gegen Ecuador für einen lustigen TV-Moment. Im Interview liegt er bei einer Fachfrage daneben.

New York (dpa) – Der deutsche Basketball-Weltmeister Moritz Wagner hat als TV-Gast bei der Fußball-WM für einen lustigen Fauxpas gesorgt. Der 29 Jahre alte NBA-Profi wurde von MagentaTV-Moderatorin Laura Wontorra aufs Glatteis geführt, als sie ihn fragte: «Hast du schon mal im Vorfeld von Winston-Salem gehört?» Wagner nickte wissend, ja habe er, aber wenig. Auf Nachfrage Wontorras («Wirklich? Aus welchen Gründen?») antwortete der gebürtige Berliner: «Ja einfach nur, weil er bei der WM dabei ist. Richtig?»

Lacher auch bei Mats Hummels

Falsch: In Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina hat die deutsche Nationalmannschaft ihr Quartier aufgeschlagen, der Doppelname steht nicht für einen Spieler. Ex-Fußballstar Mats Hummels und Wontorra hatten im TV-Studio die Lacher auf ihrer Seite. «Das ist kein Spieler. Witzig, wird ein schönes Meme im Internet, freue ich mich jetzt schon drauf», sagte die Moderatorin.