Raumfahrt
Nasa-Chef: Bei WM-Sieg der USA bringen wir Fußball zum Mond
Nasa-Mondmission «Artemis 2»
Der Nasa-Chef hat dem US-Team eine ganz besondere Belohnung für einen WM-Sieg versprochen. (Archivbild)
Terry Renna. DPA

Noch nie hat die US-Männernationalmannschaft eine Fußball-WM gewonnen. Als Anreiz macht Nasa-Chef Jared Isaacman jetzt ein ganz besonderes Versprechen.

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Washington (dpa) – Für den Fall eines WM-Siegs hat Nasa-Chef Jared Isaacman dem US-Team eine ganz besondere kosmische Belohnung versprochen: Einen Fußball auf dem Mond. «Wir werden den Fußball dorthin bekommen», versprach der Chef der US-Raumfahrtbehörde Nasa bei einer Pressekonferenz. «Da gibt es also ein bisschen Motivation für die USA. Das ist die Herausforderung – also Team USA, auf geht's!»

Bislang hat die US-Nationalmannschaft der Männer noch nie eine Fußball-WM gewonnen. Die Fußballerinnen der USA sind dagegen mit vier Titeln Rekordweltmeisterinnen. Im Sechzehntelfinale trifft das US-Männerteam in der deutschen Nacht zum Donnerstag (02.00 Uhr/MagentaTV) auf Bosnien-Herzegowina.

© dpa-infocom, dpa:260701-930-313094/1

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