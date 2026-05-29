Für Julian Nagelsmann misst sich der WM-Erfolg nicht nur am reinen Ergebnis. Natürlich will der Bundestrainer immer gewinnen. Aber vor dem ersten Testspiel spricht er über Spaß und einen EM-Moment.

Herzogenaurach (dpa) – Die Erinnerung an eine ungewöhnliche Szene bei der Heim-EM verleiht Julian Nagelsmann besondere Motivation für den WM-Sommer. «Ich erinnere mich noch genau, dass eine Oma auf dem Weg zum Spiel gegen Spanien aus der Apotheke raus ist und mit dem Krückstock so in den Bus gewunken hat. Das ist so ein Bild, das mir und auch vielen Spielern, die auf derselben Seite saßen wie ich, extrem im Kopf geblieben ist» erzählte der Bundestrainer im Podcast «Spielmacher» von 360Media.

Menschen glücklich machen

Die Unterstützung der Menschen in Deutschland ist Nagelsmann auch vor dem Auftakt des WM-Sommers mit dem ersten Testspiel am Sonntag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz gegen Finnland wichtig. «Ich wäre sehr glücklich, wenn wir am Ende viele Stimmen hören der Fans und der Menschen im Land, die sagen, es hat Spaß gemacht, uns zuzuschauen», sagte der 38-Jährige.

Nagelsmann bereitet die DFB-Elf bis zum Samstag noch in Herzogenaurach auf das XXL-Turnier in Amerika vor. Zwei Tage nach dem Finnland-Test geht es nach Chicago, wo am 6. Juni (20.30 Uhr/MESZ/RTL) die Turniergeneralprobe gegen Co-Gastgeber USA ansteht.

Stimmung im Land beeinflussen

«Und die Jungs wissen ja, dass wir das Land, die Stimmung im Land schon beeinflussen können, zumindest die, die fußballinteressiert sind. Jetzt nicht alle, das ist auch ein Quatsch, sondern die, die fußballinteressiert sind, können wir beeinflussen in die eine oder in die andere Richtung», sagte Nagelsmann zum gesellschaftlichen Stellenwert der DFB-Elf.

Mit einem Training hinter verschlossenen Türen setzt der Bundestrainer heute (Freitag/11.00 Uhr) die Vorbereitung in Franken fort. Um 13.15 Uhr spricht anschließend Kapitän Joshua Kimmich bei einer Pressekonferenz am Homeground. Für den Nachmittag ist Familienzeit mit dem Besuch der Partnerinnen und Kinder im DFB-Quartier angesagt.