Nagelsmann zu Torwartfrage: «Alle keine Hellseher»

Baumann, ter Stegen, Neuer? Die Torhüterfrage beim DFB-Team ist unübersichtlich. Bundestrainer Nagelsmann stellt eine klare Forderung an die eigentlich ausersehene Nummer eins.

Leipzig (dpa) – Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann hat nach der geschafften WM-Qualifikation eine Festlegung in der Torwartfrage vermieden. Als der Chefcoach im ZDF nach dem 6:0 gegen die Slowakei auf die starken Leistungen von Oliver Baumann angesprochen wurde und ob dies für die WM etwas bedeute, sagte Nagelsmann: «Nein, wir haben uns ja oft genug zu dem Torwartthema geäußert.»

Eigentlich gilt Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona als geplante Nummer eins für die WM im kommenden Sommer (11. Juni bis 19. Juli). Der 33-Jährige fehlt allerdings seit Monaten wegen einer Rückenverletzung. «Marc muss sich entweder in Barcelona durchsetzen oder einen Club finden, bei dem er spielt», erklärte Nagelsmann. Ein mögliches Comeback von Manuel Neuer wurde zumindest medial immer wieder debattiert.

Bundestrainer zu Baumann: «Er macht es toll»

Hoffenheims Torhüter Baumann spielte zuletzt in vier WM-Quali-Spielen zu null. «Oli ist ein absolut toller Typ, der super bescheiden ist. In der Aktualität sind wir super zufrieden mit ihm, er macht es toll. Wir werden sehen, was im kommenden Jahr passiert», sagte Nagelsmann.

Mit Blick auf Baumann (35) und ter Stegen sagte der Bundestrainer: «Wir sind alle keine Hellseher. Weder bei dem einen noch bei dem anderen.» Baumann bestreitet am Freitag beim FSV Mainz 05 sein 500. Bundesliga-Spiel.