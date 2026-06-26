Die DFB-Auswahl spielt wieder nicht zu null, beim 1:2 gegen Ecuador wird beim zweiten Gegentor über einen Fehler von Manuel Neuer debattiert. Bundestrainer Nagelsmann gibt dem Rückkehrer keine Schuld.

East Rutherford (dpa) – Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Torhüter Manuel Neuer nach den bisherigen Gegentoren der DFB-Elf in der WM-Vorrunde gestärkt. «Es ist wieder extrem ärgerlich für Manu, dass er so die Winner-Aktion leider noch nicht hatte. Die Abschlüsse waren alle eklig», sagte Nagelsmann nach der 1:2-Niederlage des viermaligen Weltmeisters beim Gruppenfinale gegen Ecuador bei MagentaTV.

Rekordtorhüter Neuer reagierte beim zweiten Gegentor nach einer Ecke zögerlich, ehe Angreifer Gonzalo Plata zum 2:1-Endstand verwandelte. Auch Neuers ehemaliger Teamkollege Bastian Schweinsteiger wollte dem 40-Jährigen beim zweiten Gegentor keine Schuld geben. «Es ist extrem schwer für den Torwart, da zu reagieren. Wenn so viele Spieler vor dem Torwart sind, kannst du wenig machen», sagte der ARD-Experte.

Die überraschende Rückkehr des Bayern-Kapitäns, der nach der EM 2024 eigentlich aus dem Nationalteam zurückgetreten war, hatte für Kontroversen gesorgt. Der in den vergangenen Monaten gesetzte Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim wurde kurz vor der WM zur Nummer zwei herabgestuft.

Schweinsteiger über Neuer: Bis jetzt gut

Wirklich auszeichnen konnte sich Neuer bislang nicht. Schweinsteiger sagte auf die konkrete Frage, wie er die Leistung des Weltmeisters von 2014 bewerte: «Also bis jetzt gut. Manchmal denke ich mir, wo sind die großen Paraden, weil es noch nicht so viele Schüsse aufs Tor gab. Insgesamt wird er für unser Spiel wichtig sein», sagte Schweinsteiger.

Seit dem großen Triumph 2014 in Rio de Janeiro hat Neuer in allen neun WM-Spielen mindestens ein Gegentor kassiert. Das Sechzehntelfinale findet am Montag (22.30 Uhr/MESZ) in Foxborough bei Boston statt. Der Gegner steht bisher nicht fest. «Wir müssen uns ein bisschen mehr Ruhe geben und ein bisschen weniger in jeder Aktion ein Tor schießen wollen», erklärte Nagelsmann.