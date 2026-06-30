Abreisetag bei der deutschen Nationalmannschaft. Bundestrainer Julian Nagelsmann macht sich auf seinen Businessflug in die Heimat - und das in vertrauter Gesellschaft.

Charlotte (dpa) – Endgültiger Abflug von der Fußball-Weltmeisterschaft für Julian Nagelsmann: Der Bundestrainer checkte am späten Nachmittag (Ortszeit) am Flughafen Charlotte/North Carolina ein, um mit der Maschine LH 429 die Heimreise nach München anzutreten.

Begleitet wurde der 38-Jährige von Partnerin Lena Wurzenberger, Mutter Burgi und seinem Co-Trainer und langjährigen Begleiter Benjamin Glück. Nagelsmann trug eine Sonnenbrille und war – bis auf pinke Turnschuhe – schwarz gekleidet, als er seinen Alukoffer mit einer Tasche darauf durch das Flughafengebäude schob. Auch die Bayern-Profis Aleksandar Pavlovic und Jamal Musiala nahmen den Flieger.

Entscheidung über Zukunft erst in Deutschland

Nach dem frühzeitigen Turnier-Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay ist Nagelsmanns Zukunft als Chefcoach der deutschen Nationalmannschaft ungewiss. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will erst nach dem Heimflug von der gescheiterten Weltmeister-Mission die wichtigste und drängendste Personalfrage beantworten.

Nagelsmann selbst hatte einen Rücktritt abgelehnt und gesagt: «Ich bin keiner, der sagt, ich trete zurück, weil wir ausgeschieden sind. Wenn der DFB möchte, dass ich weitermache, mache ich weiter. Und wenn er das nicht möchte, dann muss man mir das sagen.»