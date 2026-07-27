Rudi Völler stand nach der enttäuschenden WM dicht vor der Fußball-Rente. Dass der 66-Jährige als DFB-Sportdirektor doch weitermacht, liegt auch am neuen Bundestrainer.

Mainz (dpa) - Erst räumte Rudi Völler ernste Rücktrittsgedanken nach dem enttäuschenden WM-Auftritt der deutschen Nationalmannschaft ein, dann blickte der DFB-Sportdirektor voller Tatendrang auf die kommende Ära unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp voraus. «Ich habe überlegt, ob es nach dieser WM noch Sinn macht, weiterzumachen und habe gewackelt. Ich war nah dran», berichtete der 66-Jährige bei seinem einstündigen Gastauftritt beim Internationalen Trainerkongress in Mainz.

Dass Völler nach der erneuten WM-Blamage nicht hinwarf, lag auch an Klopp, der am vergangenen Freitag offiziell vorgestellt wurde und nach seinem Urlaub am 15. August loslegt. «Jürgen hat eine enorme Vita. Wenn er sagt, du musst dabeibleiben, freut mich das natürlich. Ich werde ihn auf meine Art unterstützen», sagte Völler. Nach der EM 2028 - bis dahin gilt sein Vertrag - sei für ihn dann aber definitiv Schluss.

In der verbleibenden Zeit wolle er alles dafür tun, dass es mit dem deutschen Fußball bergauf gehe. «Wir müssen die Massen wieder begeistern und es bei der nächsten EM besser machen», forderte Völler. Es gehe vor allem um mehr Widerstandsfähigkeit und darum, besser zu verteidigen: «Das hat uns zuletzt gefehlt.»

Sportdirektor glaubt an Aufschwung

Für den vom Deutschen Fußball-Bund propagierten Aufbruch sei Klopp der richtige Mann. «Wir müssen den Menschen in Deutschland in den nächsten zwei Jahren eine gewisse Zuversicht geben. Das kann er mit seiner Art. Er hat das Land ja schon angezündet», sagte Völler.

Der ehemalige Teamchef, der mit der DFB-Auswahl 2002 Vize-Weltmeister geworden war, freut sich auf die Zusammenarbeit mit Klopp. «Es ist super, dass er es geworden ist», sagte Völler und lobte: «Es ist seine ganz große Stärke, neben seinem Fußball-Sachverstand, Menschen mitreißen zu können.»

Diese Fähigkeit habe Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann zuletzt gefehlt. «Er hatte keine Lobby mehr. Jede seiner Entscheidungen wurde ihm negativ ausgelegt», sagte Völler. Der DFB hatte sich nach dem frühzeitigen WM-Aus im Sechzehntelfinale von Nagelsmann getrennt.

Klopp als Hoffnungsträger

Bei Klopp werde dies anders sein, prophezeite Völler: «Er hat die Qualität, die Wucht und die Macht, auch mal Dinge auszuprobieren. Und bei ihm wird man auch mal ein Auge zudrücken, wenn etwas nicht so funktioniert. Diese Position hat er sich in seinem Trainerleben erarbeitet.»

Er selbst werde sich mit fachlichen Ratschlägen zurückhalten. «Die braucht Jürgen nicht», so Völler. Er könne aber durchaus Tipps bei der Bewältigung administrativer Aufgaben geben: «Bundestrainer zu sein ist noch einmal etwas ganz anderes als Coach eines großen Vereins. Jürgen hat schon gemerkt, welche Wucht dieses Amt hat.»

Auch deshalb hatte Klopp seinen geplanten Auftritt als Eröffnungsredner beim dreitägigen Trainerkongress kurzfristig abgesagt. «Ich möchte nicht gleich zu Beginn nochmal Schlagzeilen liefern, ohne jemals mit der Mannschaft gespielt zu haben. Deshalb dachte ich, es macht Sinn, dass ich nicht darüber spreche, worüber ich sprechen wollte», entschuldigte sich Klopp in einer Videobotschaft und ergänzte: «Das Thema wäre gewesen: Trainer werden ist nicht schwer, Trainer sein umso mehr.»

Völler: Kimmich wird weiter tragende Rolle spielen

Der 59-Jährige will sich zunächst ganz auf seine neue Aufgabe konzentrieren. Die beginnt im Herbst mit einem Länderspiel-Viererpack. Völler erwartet dabei zwar kein Personalbeben in der DFB-Auswahl, einige Veränderungen aber schon. Klopp werde die Spieler auswählen, die seine Spielphilosophie am besten umsetzen können. «Er hat schon Ideen, über die wir gesprochen haben. Es wird spannend», sagte der Sportdirektor.

Sicher ist sich Völler, dass Kapitän Joshua Kimmich weiter eine tragende Rolle im DFB-Team spielen wird. «Davon gehe ich aus. Er hat in vielen Länderspielen bewiesen, dass er ein Fahnenträger und toller Kapitän ist. Ich will dem Bundestrainer nicht vorgreifen, aber ich erwarte da keine großen Veränderungen», sagte er.

Wie Völler rechnet auch Stürmer Nick Woltemade nicht damit, dass Klopp den Kader komplett verändert. «Ich glaube, viele Spieler werden schon die gleichen sein», prognostizierte der 24 Jahre alte Angreifer in einem von Google verbreiteten Videocall mit Thomas Müller.

Klopp-Debüt in der Nations League

Deutschland spielt Ende September und Anfang Oktober in der Nations League gegen die Niederlande, Serbien und zweimal gegen Griechenland. Schon da erhofft sich Völler attraktivere Auftritte. «Wir haben jetzt zum dritten Mal nacheinander keine gute WM gespielt. Aber so schlecht sind wir nicht. Wir sind immer noch eine Nation, die an guten Tagen alle schlagen kann», bekräftigte Völler.